Zalakadula vuelve al Teatro Pérez Galdós con su espectáculo 'Navidonia'

Zalakadula regresa al Teatro Pérez Galdós con una de las tradiciones de estas fechas, ofrecer un espectáculo familiar de alta calidad en el que grandes y pequeños se empapen del espíritu de la Navidad. «Navidonia» es el nombre del nuevo montaje de esta compañía grancanaria de musicales, un homenaje cómico festivo lleno de guiños para todas las edades que, según lo avanzado en la mañana del 15 de diciembre, contará con dos funciones diarias, a las 17:00 y a las 19:30 horas, los días 28, 29 y 30 de diciembre.



Escrita y dirigida por Luifer Rodríguez, la coproducción entre Zalakadula y el Teatro Pérez Galdós llega con el respaldo de «Cultura en Acción» proyecto impulsado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con el patrocinio de la consejería de Paresidencia del Cabildo de Gran Canaria.



El sello de Zalakadula, su característica puesta en escena, imaginativa y multidisciplinar, una potente selección musical interpretada en directo por grandes músicos de la escena local, un casting conformado por bailarines y un extraordinario elenco actoral, todo a favor de una historia que tanto provoca carcajadas como subraya valores propios de las navidades, desembarca en el coliseo con el objetivo de catalizar la fuente de energía positiva que marca estos tiempos. «Navidonia», además, pretende teñir de ilusión a los que asistan a esta historia protagonizada por personajes singulares y situaciones disparatadas.



Según lo avanzado por sus protagonistas, ofrece un relato en el que las canciones escogidas y los bailes "tiktokeros" pulsarán el interruptor de los recuerdos y trasladarán a los presentes a tiempos en los que los villancicos españoles eran los que sonaban por las casas y calles de la ciudad. Así, según Luifer Rodríguez es “la vuelta a la Navidad feliz, la del reencuentro, la de disfrutar en familia, la de fraternidad, solidaridad”, porque tras dos años de mantener “distancia de seguridad” ha llegado el momento “de volver a acercarnos y a estar juntos”. «Navidonia», explicó, "nace porque nos gusta la Navidad, porque nos crea un estado de felicidad que a veces es etéreo, pero nos sirve para aguantar un año más”.



El director de la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, celebró el reencuentro con una compañía que lleva en marcha varias décadas. En concreto, según lo apuntado por el productor Antonio Lorenzo, Zalakadula nació en 1995 como un sueño y fue posible gracias al apoyo de las instituciones y, aunque ha sufrido algún paréntesis, desde 2016 ocupa un lugar destacado en el programa navideño de la ciudad. "Su presencia continuada", según la concejala de Cultura Encarna Galván, que no dudó en calificarlo como uno de los hitos de las fiestas, "se debe al enorme talento que convive en las Islas". También el consejero de Presidencia Teodoro Sosa se manifestó en la misma línea y no dudó en alabar la ilusión que propaga y los valores que promueve la compañía.



«Navidonia by Zalakadula» crea un peculiar y pintoresco universo inspirado en el inagotable mundo de los cuentos, para narrar extraordinarias aventuras y realidades rutinarias a través de los ojos de un particular Brinch, inspirado en el Grinch. Una muestra de que la combinación entre entretenimiento saludable y la difusión de valores educativos positivos resulta exitosa. Con una quincena de actores, bailarines y banda de música en directo, además de medio centenar de técnicos de iluminación, sonido, audiovisual, escenografía y vestuario, «Navidonia» transformará el recinto capitalino en un espacio navideño muy especial.



El montaje no solo cuenta con el apoyo de las instituciones, sino que se ha rodeado de aliados como Tirma o Aperitivos Snack para su particular derroche de alegría, magia y buen humor.



Sobre Zalakadula



Zalakadula es una factoría de entretenimiento especializada en la producción de espectáculos humorístico-musicales para toda la familia, creada en el año 1995 por Antonio Lorenzo y Luifer Rodríguez. Sus creaciones se dirigen a un público general pero con espíritu 'peterpánico', avaladas por 27 años de éxitos y unos valores inherentes a la concepción del espectáculo y el ocio familiar, que ha dotado a la compañía de un carácter propio y muy identificable por parte del público. Con formatos directos e interactivos y utilizando la fantasía, el humor, la diversión y la conciencia social como vehículo para desarrollar cuentos e historias del siglo XXI. Cuentan en la actualidad con más de una quincena de libretos estrenados en los escenarios de todo el Archipiélago, base para la creación y desarrollo de un propio universo temático y estilo creativo que, a través de las vicisitudes de una tribu de personajes nacidos desde la irónica reflexión y el sano espíritu de plasmar un mundo más optimista, colorista, real y onírico, divierte a la vez que hace reflexionar. Así, Zalakadula entretiene concienciando y educa con la vista puesta en una sociedad más empática y universal pero, sobre todo, más humana.





Canales de venta



Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en la página web del www.teatroperezgaldos.es, así como en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus de 16:00 a 21:00 horas y del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.