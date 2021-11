El Womad cierra con un balance "muy positivo" y ya trabaja en el de 2022

La edición 2021 del Womad Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado "con un balance muy positivo" tras cuatro días de conciertos, según la directora del festival, Dania Dévora, quien ha adelantado que trabaja ya en la próxima "con mucha ilusión".



Dévora ha destacado la "maravillosa respuesta del público", que ha demostrado que "la sensación que teníamos de que había ganas de Womad era cierta".



El balance es "muy positivo", ha recalcado Dévora, quien además valora que haya sido el "primer festival Womad que se celebra tras la pandemia" que se ha desarrollado "disfrutando de una manera muy similar a lo que conocemos como normalidad, es decir, de pie y con la posibilidad de bailar".



La afluencia de público ha sido extraordinaria durante los cuatro días" y se ha podido garantizar la seguridad de los asistentes, respetando los protocolos, y con un "gran civismo" de los asistentes.



"La responsabilidad era enorme", ha recordado Dévora, porque nos estaba "observando todo el mundo".



Por los escenarios del parque de Santa Catalina pasaron, entre el jueves 11 y el domingo 14 de noviembre un total de 29 artistas de 19 nacionalidades, además de talleres infantiles y adultos, el encuentro literario "Mundo de Palabras" y el tradicional Ciclo de Cine Casa África.



Dévora ha recordado que además de la oferta social y cultural que propone Womad, también ha sido un "motor para la economía local, con empleo directo a profesionales del sector" y como dinamizador de economía de otros sectores, como la hostelería o la restauración, que se benefician de este tipo de encuentros durante la celebración del festival.



Desde el punto de vista musical, "tendrán que ser otros quienes pongan la nota final" a esta edición, que confía sea positivo porque el cartel reunió "todos los elementos propios de Womad".



Han actuado artistas consagrados y cuya carrera está fuera de todo debate", como Amparanoia, Ana Tijoux, Oumou Sangaré, Dubioza Kolektiv o Raúl Rodríguez; o "proyectos emergentes y con un gran futuro por delante, con una excelente puesta en escena, como Cimafunk, My Baby, Bab L’Blue, Lova Lova o Ami Yerewolo".



Ha destacado también propuestas de la cultura popular de otros países, como Pauanne, Vassvik, Trio Da Kali, Canzionere Grecanico Salentino o Noura Mint Seimaly, que "difícilmente tienen cabida en la programación de otros festivales más convencionales"; y una amplia representación de artistas locales, como Basic Needs, The Conqueror Project, Laura Low, Foxy Mammals, Said Muti, Daniel Negrín o Ron Voodoo, así como los tres djs canarios.