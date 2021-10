El WOMAD se celebrará en Las Palmas de GC del 11 al 14 de noviembre en una edición dedicada a La Palma

Las Palmas de Gran Canaria celebrara una nueva edición del Womad del 11 al 14 de noviembre, así lo ha publicado en sus redes socialesla organización del festival en Reino Unido, a través de un tweet, se especifica que "¡Estamos muy emocionados de anunciar que WOMAD Las Palmas se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre de 2021!.”

En el enlace, se remarca que este año estará dedicado a los damnificados por el volcán de La Palma. El anuncio ha sido retuiteado por el creador del evento y músico Peter Gabriel quien reconoce que “son grandes noticias."

El WOMAD, fue suspendido en todo el mundo el pasado año debido a la pandemia, la última edición que se celebró fue en 2019 donde más de treinta artistas, entre grupos y solitas de una decena de países se dieron cita en el Parque de Santa Catalina del 7 al 10 de noviembre

El anuncio llega después de que el ayuntamiento anunciara que Las Palmas de Gran Canaria mostrara su candidatura a ser designada ciudad de la música en 2021 en la red de ciudades creativas de la UNESCO, una propuesta que ya cuenta con el apoyo de más de una decena colectivos sociales y culturales de la ciudad.

We are very excited to announce that WOMAD Las Palmas will be taking place from the 11th to 14th November 2021!



To find out more about the announcement and to support our friends on the islands following the volcanic eruption, please head to https://t.co/5xHYGjtxc4pic.twitter.com/ewcQntgCo1