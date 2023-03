Vuelve el Seminario de Comarcas Sostenibles a poner en el punto de mira los últimos avances medioambientales

Hoy se ha inaugurado la 16ª edición del Seminario de Comarcas Sostenibles que se celebrará hasta mañana 30 de marzo en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. La alcaldesa del municipio y presidenta de la Mancomunidad del Sureste, Ana Hernández, aseguró que La Mañana de COPE Gran Canaria que este evento se configura como “uno de los más trascendentes del país en el marco de la concienciación medioambiental,” además reconoció que la “calidad de los ponentes” permiten impulsar la cita con un impacto que se visibiliza fuera de la propia comarca.

Hernández también reconoció que muchas de las ideas que se han tratado en jornadas anteriores ha sido incorporadas en las líneas de trabajo de los tres ayuntamientos que conformar la comarca del sureste, a la vez que ha apuntado que también los tres ayuntamientos asociados “han sido capaces” de exportar ideas innovadoras medioambientales.

La alcaldesa animó a todos a participar en la cita de forma presencial, afirmando que “el evento no solo está dirigido a instituciones y profesionales del sector, sería ideal que toda la población viniera a escuchar las ponencias porque son de gran interés, no sólo para crear conciencia, también para conocer una realidad que ya tenemos encima.” No obstante, el seminario también se puede seguir a través de las herramientas digitales de la comarca, así como del propio perfil del Seminario.

El evento, que nació en 2006 con el propósito de fomentar la conciencia política y ciudadana sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, está dirigido a cualquier persona interesada en la sostenibilidad en cualquiera de sus ámbitos: modos de vida, energía, transporte, políticas y estrategias, economía circular… La participación es libre y gratuita, si bien por cuestiones organizativas es necesario realizar la inscripción previa a través de la página web del Seminario.

Con recursos hídricos insuficientes, una población en crecimiento, un turismo en expansión y una economía dependiente de las exportaciones agrícolas, el Sureste de Gran Canaria parecía tener pocas alternativas de desarrollo hace apenas 40 años. Sin embargo, a través de esfuerzos coordinados, planificación cuidadosa y reflexiva, toma de decisiones valientes e integración de aspectos ambientales, la comarca ha emergido como un área de planificación líder y se ha vuelto autosuficiente en aspectos como agua, energía y agricultura. Hoy se ha convertido en una comarca líder en la gestión del ciclo integral del agua o en la producción y consumo de energías renovables.

El Seminario de Comarcas Sostenibles fue presentado este jueves por la presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández. Abordará asuntos como el concepto de ecoisla y la proyección de soberanía energética para Gran Canaria, la vinculación entre energías renovables y derechos humanos, la economía circular, el futuro de la energía eólica marina, la adaptación al cambio climático o los retos de la desalación con energías renovables, entre otros.

Contará además con destacados ponentes de ámbito local, nacional e internacional, como Manuel Maqueda, profesor de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard; Nemesio Pérez, director científico del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) o Giulio Vinaccia, consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU).