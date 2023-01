Vuelve la ilusión a las calles de Las Palmas de Gran Canaria con la llegada de los Reyes Magos

La Mañana de COPE Gran Canaria se desplazó hasta el palacete Rodríguez Quegles para repasar los eventos que ha organizado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la llegada de sus majestades los Reyes Magos a la ciudad.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina recordó que después de 2 años “por fin podemos disfrutar de los festejos sin restricciones,” repasó el dispositivo de recibimiento de los Reyes Magos recordando que será a las 12:00 horas la llegada de los tres Reyes al Muelle del Sanapú. Desembarcarán de sus remolcadores junto a sus pajes y favoritas después de una velada musical plena de actuaciones en directo que comenzarán a las 11:00 horas

Medina apuntó que “la fiesta continuará con la entrega de las llaves de la ciudad a Sus Majestades los Reyes Magos, un acto simbólico, previsto a las 13:00 horas, con el que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, abrirá las puertas de los hogares a la recepción de los regalos. La llegada, con actuaciones, presencia de personajes infantiles, centurias romanas y el sello de la Casa Galicia. “ Será el preludio de una tarde mágica presidida por los de Oriente y organizada por el Ayuntamiento capitalino, a través de Promoción de la Ciudad de Las Palmas Gran Canaria, junto a la misma institución cultural que es, además, embajada de la comunidad gallega que reside en Canarias.

A las 17:00 horas en el Castillo de La Luz está previsto el arranque de una cabalgata que recupera carrozas, animación y emoción. Porque, aunque los Reyes Magos vuelvan a sus plataformas estelares siguiendo una ruta que los lleve hasta la calle Muelle de Las Palmas, a la altura del parque San Telmo, esta vez sí saldrán acompañados de sus comitivas, de carrozas y de personajes infantiles —el planteamiento contempla tres bloques: animación, carrozas y Reyes Magos—. Todo, en un año muy especial: el del rencuentro sin restricciones de unos soberanos que han estado dos años sin contacto directo con los niños y niñas del mundo.

Se recupera así el formato de 2020, una cabalgata que ya recogía mensajes comprometidos con el medio ambiente, que llamaba a la responsabilidad con respecto al uso de aerosoles de serpentinas, que subrayaba la exigencia de diseños de carrozas, hilo musical de las mismas, y actitudes de participantes respetuosas y acordes al público: infantil.

A lo largo del recorrido la música animará a los presentes hasta llegar a Torre Las Palmas. En esa zona, justo después de superar los túneles de Julio Luengo, y hasta el Hospital Santa Catalina, tal y como se ha avanzado, el sonido desaparecerá al mismo tiempo que los asistentes observarán una zona señalada con banderolas que muestran el mensaje “Somos sensibles” y que subraya que es especialmente indicada para las niñas y los niños que se ven afectados por el ruido.

Y aunque, por la naturaleza del acto, el sonido no podrá omitirse en la matinal llegada de Reyes, el Ayuntamiento dispondrá de un espacio no solo para la audiencia infantil con movilidad reducida sino también para los que sufran de ceguera o discapacidad visual grave, una petición de la Fundación ONCE Las Palmas de Gran Canaria que permitirá un contacto directo de estos menores con Melchor, Gaspar y Baltasar.

En la misma línea, la Cabalgata incorporará su carroza adaptada, vehículo que fue presentado en el marco del Carnaval y que invita a las niñas y niños con movilidad reducida disfrutar de esta fiesta infantil en igualdad de condiciones que otros pequeños, subidos en una patente multifuncional que hace real la inclusión sin barreras.

Los camellos no pasearán por Las Palmas de Gran Canaria

Los únicos que no acompañarán a los Reyes Magos a lo largo del recorrido serán los camellos que no tendrán que pasar por el trance de verse rodeados de multitudes y tendrán el día libre para prepararse para una noche intensa de reparto de regalos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de esta forma, se adelanta a lo especificado en el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, pendiente de aprobación, en el que contempla la regulación de los mismos “en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga al animal de forma antinatural conforme a las características de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento” y se acoge al compromiso de respeto y protección de los mismos.

Eventos programados para toda la familia

tres citas de altura para disfrutar en el periodo vacacional. Así, el 3 y el 4 de enero, el estreno y segunda función de «Auto de Reyes» de 2RC Teatro Compañía de Repertorio (19:00 horas, ambos días en la plaza del Pilar Nuevo); los dos pases del 4 de enero, a las 12:00 y a las 17:00 horas, de «Poi», un exquisito montaje de la compañía balear D’Es Tro; y la propuesta «Mi camino» de Badabadum, también el 4, a las 19:00 horas en el Palacete Rodríguez Quegles, podrán disfrutarse con entrada libre, eso sí, hasta completar aforo.

2RC Teatro Compañía de Repertorio será la productora encargada de inaugurar la semana con una de las novedades del programa municipal. Con la colaboración de la Escuela de Interpretación de Guacimara Correa, 2RC llevará a la plaza del Pilar Nuevo, en el casco histórico, su cautivador montaje de «Auto de Reyes», primer drama sacro en romance que estará adaptado al público familiar. Un preludio a la noche mágica que, los próximos 3 y 4 de enero, ambos días a las 19:00 horas, pondrá en situación a los pequeños sobre el episodio de la Epifanía. El sello de calidad y seriedad que caracteriza.

el trabajo de esta compañía fundada por el director escénico Rafael Rodríguez en 2004 estará presente nuevamente con una de las marcas de la casa: la puesta en escena de textos significativos de la dramaturgia universal.

El miércoles 4 de enero, las opciones se multiplican con la posibilidad de asistir al segundo pase del «Auto de Reyes», asistir a uno de los dos pases de «Poi» o terminar el día en el palacete azul con «Mi camino»

«Poi», programada a las 12:00 y a las 17:00 horas en el Auditorio José Antonio Ramos del parque Doramas, regalará 50 minutos de magnetismo. La compañía de circo mallorquina D’es Tro, liderada por Guillem Vizcaíno ofrece un espectáculo hipnótico que gira en torno a un juguete ancestral, la peonza.

Malabarista y manipulador de objetos, campeón mundial de estilo libre de manipulación de peonzas, Vizcaíno es un experto en combinar lenguajes y disciplinas. Esta visita, como parte del programa navideño, ofrece a la ciudad un espectáculo que acumula numerosos premios: ‘Premio Especial ATAPIB 2021’ por la Asociación de Teatros y Auditorios Públicos de las Islas Baleares, el ‘Premio Drac d'Or al mejor espectáculo de calle’ en la 33ª Feria de Títeres de Lleida, el ‘Premio TAC a la mejor interpretación’ en el 23º Festival internacional de teatro y artes de calle de Valladolid y el ‘Primer premio Panorama Circada 2022.

Este viaje de enredos y giros, la historia de un hombre rural atrapado en el efecto giroscópico de su peonza se ha mostrado en el ‘I Ciclo de Circo Balear de Palma de Mallorca’ en el ‘III CircoRed Market de Madrid’, el ‘Festival Circaire’, la ‘Muestra de Artes Escénicas de Santa Eugenia’ o el ‘Festival Internacional de Teatro de Títeres de Mallorca’, entre otras, y se estrenó oficialmente en la ‘FIET - Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares’, todo en 2021.

Por último, los pequeñines y pequeñinas podrán finalizar el día con la “música de fábula” de Badabadum, una compañía que, a través de una estructura de cuento acumulativo, pone música a las aventuras del macaco que protagoniza «Mi camino». A las 19:00 horas, en el palacete de la calle Escritor Benito Pérez Galdós, se darán cita voces, piano y trompeta, elementos que dan cuerpo a una propuesta pedagógica que conecta literatura y experiencia escénica.