Vuelve la cocina del restaurante Arcos de la Laguna

El restaurante Arcos de La Laguna reabre sus puertas este sábado, después de varios meses cerrados por el covid-19. Reabre con infinidad de propuestas, pero sin olvidarse de su especialidad en la cocina segoviana y en sus carnes.

Este singular restaurante se encuentra en el municipio de Valleseco, en el interior de Gran Canaria, donde su clientela podrá disfrutar del campo y de “una buena comida. Unos platos que sin duda le trasladará a Segovia en muchas ocasiones”.

Su gastronomía se basa en tres pilares básicos: una rigurosa selección de la materia prima, una cuidada cocción respetando la sobriedad de la cocina tradicional, pero no exenta de toques originales, y una variada bodega en la que se puede disfrutar de las mejores D.O locales, regionales y nacionales.

Dentro del establecimiento podrás ver cómo se elaboran sus carnes en una parrilla de leña y cuenta con un expositor que muestra los cochinillos con D.O Segovia. Además de los lomos, chuleteros procedentes de Valleseco y de las medianías de Gran Canaria.

Durante estos meses se han formado para seguir todas las medidas sanitarias que le han exigido para que sea un espacio libre de covid.

TODO LISTO PARA RECIBIR CLIENTES

Francisco Rodríguez es el chef que tilda el restaurante “como mi casa”. Relataba en COPE que están deseando abrir para ofrecer su cochinillo, cordero y sus carnes de la isla, que “son muy buenas”

El chef nos contaba que está "muy ilusionado con esta gran reapertura. Los clientes ya han reservado mesa este mismo sábado, para seguir probando su amplia y particular carta" centrada en la 'comida de producto'.

Francisco Rodríguez: “Siempre digo que estamos intentando hacer una pequeña Segovia, aquí en Gran Canaria, en Valleseco. Sería genial que la gente que no tiene ocasión de viajar hasta allí, suban aquí y pueda probarlo”.

En cuanto a si hay algún truco para que le quede un exquisito cochinillo, que tanto les caracteriza, el cocinero dice que su truco “es el cariño que le damos y las 3 horas que está el cohinillo a 180º en el horno”. Aunque destaca que también hay elementos que influyen en su preparación, como “el agua el aceite, la temperatura... Hay que darle el punto exacto”.

NUEVAS PROPUESTAS

Para la reapertura tienen nuevas propuestas. Han pensado que en su carta tendrán los platos que ya son muy demandados, como el cochinillo segoviano, las chuletillas o los judiones, "que no pueden faltar". Aunque en esta ocasión también presentarán nuevos platos para el verano.

Según el chef: “Tendremos hamburguesas con nuestras carnes, haremos mucha parrilla e incorporaremos en la carta las chistorras con huevos fritos”.

Tampoco pueden faltar las ensaladas. 'La de la casa', que es la de aguacate con espárragos y con bastante producto. 'La César', con el pollo a la brasa y una buena salsa césar y 'La Canaria' con papaya y queso fresco”.

"También setas al ajillo, unos buenos revueltos: con langostinos, con ajos tiernos... Un buen queso con almogrote, unos judiones que aquí son muy demandados y esto no puede faltar. En carnes tenemos, solomillo, un buen chuletón o unas buenas costillas de cordero".

En cuanto a los postres nos contaba Francisco Rodríguez, que todavía están trabajando en ellos, pero que entre sus propuestas está el mousse de chocholate y el miscuit de higos. “Los postres no pueden faltar porque siempre tienes que acabar con buen sabor de boca”.

Francisco Rodríguez, recomienda que los ciudadanos se acerquen al municipio "para disfrutar de la buena comida y del entorno que rodea al restaurante". “Valleseco está verdito todavía y sería perfecto llegar hasta aquí, ver todo verde, gozar de las buenas temperaturas que todavía tenemos y sobre todo comer con nosotros”.