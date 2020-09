“No voy a llevar a mi hijo hasta que cambie la seguridad en las aulas”

Ana (nombre ficticio) es una madre que se ha negado a llevar a su hijo al colegio, ya que no está de acuerdo con las medidas sanitarias que ha adoptado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para el curso escolar 2020-2021.

En nuestros micrófonos nos contaba su caso. Ella es madre de un hijo de 10 años, hiperactivo, que normalmente tiene a un auxiliar que está pendiente en él en clase. Nos contaba en COPE que ese auxiliar no se incorpora a las clases hasta octubre, por lo que no entiende “la prisa que tienen para que lleve ahora a mi hijo a clase”.

Nos contaba que en el colegio público en el que se encuentra su hijo en Las Palmas de Gran Canaria, con 158 escolares, no se han reforzado las medidas y que hay muchas familias que han decidido no llevar a sus hijos.

“Nos han dicho que se han reforzado el profesorado en el colegio y eso no es verdad. En el colegio de mi hijo, solo se ha reforzado este año escolar con un profesor y además tan solo hay una persona que se encarga de la limpieza. Esto no puede ser”, añade.

“Yo no voy a mandar a mi hijo a un colegio que no ha reforzado se seguridad y no me garantizan que se vaya a cumplir con lo establecido. Queremos una seguridad para nuestros hijos, profesores y padres”.

Ana: “Del colegio de mi hijo, que yo sepa ninguno ha mandado a sus hijos a clase hoy y nosotros queremos una seguridad buena para nuestros hijos, profesores y nuestros padres”.

CRÍTICAS AL PROTOCOLO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS

Ana también se ha quejado en nuestros micrófonos de que el protocolo que se ha querido establecer en los colegios públicos difiere mucho de lo que se ha podido ver y escuchar en los medios de comunicación. “No es la realidad lo que dicen en televisión. Para la vuelta al cole, nos han pedido que llevemos a nuestros hijos en diferentes horarios para no coincidir, pero lo veo muy complicado.

“Yo espero como madre que esta situación cambie. No entiendo porqué tenemos que llevar a nuestros hijos a clase con 6.000 contagiados en la isla y no con 400 como al principio de la pandemia. Creo que se le ha ido al gobierno de las manos. No estamos hablando de la salud de los profesores, sino también de nuestros hijos y de las madres, de padres”.

Ana considera en que la gestión y el protocolo para los colegios públicos de Las Palmas de Gran Canaria ha sido nefasto. Y señala que “en todo caso mi hijo está malo, tiene una insuficiencia renal y por ahora se va a quedar en casa resguardado el tiempo máximo posible”.

Muchas madres están movilizándose a través de las redes sociales para convocar una manifestación en contra de la vuelta al cole y se encuentran a la espera de que se lo autoricen desde la Delegación del Gobierno. Sería convocado este viernes y se tomarían las medidas sanitarias pertinentes.