Vómitos, basura, sin electricidad o agua. Barranco Seco: el nuevo campamento de la vergüenza

Abián Montesdeoca es un médico de Gran Canaria que atiende a los migrantes que vienen en patera hasta las costas de la isla. Ya lo hacía cuando estas personas se amontonaban en el muelle de Arguineguín y ahora continúa ocupándose de ellos en el CATE de Barranco Seco, por lo que conoce bien estas instalaciones, que en las últimas horas ha criticado por su pésimo estado, en unas condiciones deplorables.

Montesdeoca denuncia que allí se agolpan cientos de inmigrantes, que duermen en catres de lona, con tan solo una fina manta con la que taparse. Asegura además que no hay suficientes mantas para todos y que estas personas no tienen modo de asearse, al no haber suministro de agua.

Agua que se les raciona, cuando muchos, insiste el médico “llevan varios días sin beber agua o han bebido agua del mar”. Por si esto fuera poco, también denuncia la suciedad del campamento, con restos de comida, basura o incluso vómitos en el suelo de las tiendas.

El campamento tampoco tiene suministro de electricidad por lo que los migrantes no tienen ocasión de recargar sus móviles, para decirles a sus familias que están vivos. ”¡Es cruel muy cruel!”, no duda en calificar este especialista una situación que conoce de primera mano.

Pésimas condiciones que también tienen que soportar niños, por lo que pide que los menores que llegan a Canarias, sean llevados directamente desde el muelle de Arguineguín a algún recurso de Cruz Roja y los no acompañados hasta los centros que tiene la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

Montesdeoca ha vivido el drama de la inmigracion de primera mano. Este sábado asistía en Arguineguín a los migrantes de la última patera que llegó a Gran Canaria. A bordo iban más de 20 mujeres. Una de ellas, en un grave estado de ansiedad. Y no es para menos. Tuvo que ver cómo arrojaban por la borda el cádaver de su hijo. Un niño de tan solo 9 años, que no pudo resistir la travesía en el mar. Es una historia que hemos conocido por el relato que hizo la hermana del fallecido, una niña que también tuvo que contemplar esa drámatica escena.

Este sábado comenzaba el traslado de migrantes que están alojados en los hoteles del sur de Gran Canaria hacía el cuartel Canarias 50. En un primer momento se desplaza a 442 personas, pero sus instalaciones pueden acoger a 1.320.