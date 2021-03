"No vivirán el tiempo suficiente para pagar por el dolor y sufrimiento que generan con su política"

Abián Montesdeoca es uno de los médicos que permanentemente acude hasta el muelle de Arguineguín para asistir a los inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo, En las últimas horas, ha publicado una reflexión sobre cómo se sienten los especialistas que ayudan a estas personas, la resistencia y aguante de los inmigrantes, pero también ha expresado sus críticas hacia la actual política migratoria vigente en España. Políticas contra las que arremete duramente así como contra las personas que las gestionan. Reproducimos sus palabras:

“Han sido varios los periodistas que me han llamado en estos días. Quiero pedirles disculpas, porque aunque informar es crucial, no hemos podido contestar a sus llamadas ni dar entrevistas.

“ESTAMOS MUY CANSADOS”

Estamos muy cansados, emocionalmente muy tocados. Hemos estado atendiendo a personas que han aguantado sin comer ni beber durante días, quemados y heridos por el sol, el agua salada y las infecciones secundarias a las condiciones de un viaje durísimo, larguísimo y muy injusto.

Estas personas, desde muy niños, tienen una capacidad de aguante que no deja de sorprenderme, como persona, como padre y como pediatra. Es difícil de expresar la amalgama de sentimientos que experimentamos en un solo día.

CRITICAS A LAS INSTALACIONES...

Gracias a todos los que están aportando por intentar ayudarles, desde el CATE de Barranco Seco, aunque las condiciones siguen siendo mejorables, estamos encontrándonos a algunas personas muy sensibles y colaboradoras en la policía, hasta los hospitales, gracias compañeros.

...Y A QUIENES GESTIONAN LA INMIGRACIÓN

A los que gestionan esta crisis no me queda más que decirles que no vivirán el tiempo suficiente para pagar por todo el dolor y sufrimiento que generan con su política de encarcelamiento insular. No tienen vergüenza, ni el más mínimo respeto a la dignidad humana. Despreciables.

Ahora, que todos los haters desde su sofá, los xenófobos malnacidos, los que necesitan escupir sus opiniones egoístas y los vomitadores de sabios consejos usen su libertad de expresión y retrátense con sus comentarios crueles, deleznables y supremacistas. Buenas noches”.

