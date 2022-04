Vivir con un nuevo corazón: "Hago cosas que antes no podía hacer"

La historia de Inmaculada es la historia de una mujer que se aferró a la vida con uñas y dientes. En el 2015 sufrió un infarto de corazón que cambió su vida. Desde el Hospital Insular la enviaron a Madrid para ser operada, pero no pasó por el quirófano por culpa de un problema de diabetes en las piernas que impedía su operación.

Tuvo que ser en el Hospital Doctor Negrín donde hicieron posible el ansiado trasplante de corazón. La intervención fue un éxito y, ahora, en COPE Gran Canaria, ha querido compartir su historia y sus ganas de vivir: “Por culpa de un problema diabético no me hacían el trasplante y fue en el Negrín donde estudiaron mi caso y me dijeron que sí se podía hacer. Cuando me lo comunicaron, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque lo deseaba con mucha fe. Tienes nervios, porque le tuve que explicar a mi hija, una niña con discapacidad, lo que podía pasar”, relató emocionada.

Inmaculada profundizó en el momento en el que le contó a su hija lo que sucedía: “Le dije que mamá tenía que pasar por un quirófano y que no sabía que iba a pasar. Todos tenemos que irnos algún día, porque somos humanos y aquí no se queda nadie, pero le dije que mami lucharía hasta el final”, explicó.

Cuando, por fin, le confirman que la operación es viable, Inmaculada reaccionó emocionada: “Tuve sensaciones que no sabes cómo explicar: nervios y alegría, pero también miedo. Al día siguiente era el trasplante y esa noche tuve una cena especial con mi hija y dormí abrazada a ella y pidiéndole a Dios que todo saliera bien. No pude dormir dándole vueltas a la cabeza y nerviosa”, recuerda.

Una vez operada con éxito, Inmaculada despertó para empezar a vivir una nueva vida: “Cuando me desperté, pregunté si ya estaba operada y me contestaron que sí y dije, ¿en serio?”, declaró, antes de confirmar que “llevo 4 meses con el corazón y me siento bien. Hago cosas que antes no podía hacer y se lo agradezco a la persona que me donó el corazón, a sus familiares y al equipo del Negrín, que son maravillosos”.