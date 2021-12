Un visitante con síntomas causa el mayor brote de un hospital de Gran Canaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín notificaba tres brotes con 13 personas afectadas. Uno de ellos, el que mayor número tiene de afectados ocurría debida a que una persona visitó a un familiar con síntomas.

Juan José Díaz, director médico del hospital, ha contado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que el brote está totalmente controlado, pero que la causa de ello fue la imprudencia de una persona que acudió a visitar a un familiar que se encontraba hospitalizado en la cuarta planta.

Juan José Díaz: "El brote y el mayor de ellos, ha sido en la cuarta planta debido a una persona que acudió a visitar a un familiar con síntomas. Es ahí donde está detectado el problema”,

“En la población se es más prevalente en la enfermedad de covid, pues las personas, la verdad, muchas veces atendiendo a la responsabilidad individual de las personas, porque si vienes a visitar al hospital yo no puedo prohibirlo…pero hombre, hay que tener consciencia de que, si vienes a visitar a alguien no pueden venir con problemas respiratorios a visitar a un familiar”, aseveró.

Asegura que debido al nivel en el que se encuentra la isla, las visitas a los familiares en los complejos hospitalarios siguen permitiéndose y que ellos no tienen la potestad para poder registrar a las personas que acuden a visitar a los pacientes hospitalizados.

“Nosotros como personal sanitario no estamos autorizados de pedir el DNI, necesitaríamos una orden superior. No sé qué pasará hoy, pero en el nivel de ahora no podemos hacer nada. Mínimo una responsabilidad personal hacia tu propio familiar. Es verdad que suben los porcentajes, es verdad que tú puedes ser asintomáticos, pero el colmo es que vengas sintomático a visitar a alguien”, añade.

Además, el director médico apuntó en nuestros micrófonos que la persona que acudió a visitar a su familiar no sabe que tiene el covid, pero sí acudió con síntomas y problemas respiratorios. Por eso ha apelado a “la responsabilidad individual y los brotes, en este caso, han sido en relación a familiares que vienen a visitar a pacientes”.

Destaca que “en el hospital a nuestros pacientes les hacemos una PCR para saber que son negativos. Además, cada 15 días hacemos una prueba PCR a todas las personas que están hospitalizadas, para intentar controlar que las personas que están dentro del hospital, por lo menos nuestros pacientes, sigan siendo negativos. Ahí es donde nosotros detectamos los brotes”.

Juan José Díaz: “Yo lo que pido a la gente es la responsabilidad individual, porque el asintomático debe tomar las medidas de higiene de mano, mascarillas, distancia... pero a nada que puedas ser sintomático debes evitar estar con personas susceptibles que puedan coger el covid y empeorar su situación clínica. Además, tienes la facilidad de que si tienes síntomas te hacen una PCR y puedes conocer si es un catarro o no”.

NO HAN TENIDO QUE AMPLIAR UNA PLANTA MÁS PARA LOS PACIENTES CON COVID

En cuanto a la presión asistencial, el director médico asegura que, en cuanto a este brote, “las personas positivas, se han trasladado a la zona covid y el resto de personas en contacto estrecho se han mantenido en cuarentena y se les hará la PCR como se le hace al resto de la población. Además, las que han salido positivas, por ahora no han tenido repercusión ni han tenido que subir a la UVI ni nada.”

En la última semana el hospital registró un ascenso bastante importante de casos y se temió que se tuviese que ampliar una segunda planta para pacientes con covid. Según el director médico, “la realidad es otra porque nos hemos quedado con una sola planta. Desde este martes se mantiene un aumento considerable tanto en altas como en ingresos en la planta covid. Incluso, en la semana como empezamos, que tuvimos 29 pacientes ahora tenemos 25 pacientes en planta de hospitalización de covid, por lo que ha descendido”.

“En la UVI igual, nos mantenemos en un 10% que eran 4 ingresos de UVI covid positivos y ahora tenemos 1 más que ingresó el martes y se considera un 12%”, añade.

En cuanto al perfil de los ingresados, Juan José Días, destaca que “el último que ingresó es un no vacunado de 60 años. El perfil: Los que tenemos arriba tienen morbilidad, con patologías previas y que el covid les ha descompensado de su patología crónica, en eso me refiero de los vacunados. Que son dos de los cinco, dos están con la pauta completa, pero no la tercera dosis de refuerzo, porque no les tocaba. Los otros 3 son no vacunados, pero son jóvenes por debajo de 70”.

Concluye destacando que los sanitarios están viviendo esta situación con un grado de población al igual que el resto de los ciudadanos. “Más que miedo es preocupación, pero lo vive toda la población. Es volver otra vez a lo mismo, encima en estas fechas señaladas... Todo el mundo está preocupado por lo vivimos el año pasado y porque ocurre en unas fechas que son de reuniones familiares, amigos etc. y ya llega un momento que cansa”.