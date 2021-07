Vidina Espino abandona Ciudadanos por el voto del partido en Madrid sobre el REF

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha decidido abandonar el partido por el voto de los representantes de su formación en el Congreso y el Senado en los cambios que afectan al Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas, que considera "un atropello".



"Pedí explicaciones y la respuesta que he recibido es insólita. Me dijeron que actuaron así porque les pareció adecuado hacerlo", ha señalado este martes Espino, durante su intervención en el pleno de la Cámara autonómica que aborda la situación que ha creado el hecho de que las Cortes Generales hayan modificado un punto del REF (los incentivos fiscales al cine, más potentes que los del resto de España) a pesar del rechazo unánime del Parlamento de Canarias.



Espino ha subrayado que comparte el dictamen que en su momento aprobaron todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias, que recordó al Congreso y al Senado que no pueden cambiar el REF sin negociar con la comunidad autónoma en una comisión bilateral si, como ha ocurrido, la Cámara autonómica se manifiesta en contra.



Espino ha explicado que está en política porque se lo pidió "personalmente" el anterior presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lo que le llevó a abandonar su trabajo como periodista y a aceptar "por coherencia y lealtad cosas que nunca habría aceptado".



"Pero, ni siquiera en los momentos más difíciles, jamás creí que esto pudiera ocurrir en Ciudadanos", ha añadido.



Vidina Espino ha alegado que se comprometió "a no fallar nunca a los canarios", por lo que ahora no quiere "explicar lo inexplicable" ni va a permanecer "callada consintiendo un atropello" a los derechos de Canarias como comunidad autónoma.



"No pretendo dar ejemplo a nadie, ni ser ejemplo de nada. El parlamento debe dar un golpe sobre la mesa y recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy es el diferencial sobre cine, mañana pueden ser las subvenciones al transporte o la energía", ha advertido.