El video que avergüenza a los estudiantes canarios

El instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha lanzado una campaña publicitaria para que los jóvenes vayan a donar sangre, con un mensaje que ha resultado muy polémico.

El tweet que ya ha sido compartido y despublicado desde el Twitter oficial de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria decía lo siguiente: “Hay citas mucho más fáciles de lo que pensamos. Y algunas veces merece la pena probar. ¿A qué esperas para intentarlo? Próximamente, en tu #facultad: Redmeet #lacitamásfácildelmundo”.

Este mensaje iba acompañado de video en el que se ve a una joven caminando y en el que podemos escuchar: “La verdad es que estaba súper tranquila. Algo ayuda que no era la primera vez y saber que alguien que no conozco me necesita, pues es la bomba. Al final siempre me queda una sensación como muy guay. Redmeet, la cita más fácil del mundo”.

Este video ha tenido varias reacciones en Twitter. Muchos tuiteros piensan que esta campaña no ha sido acertado, ya que tildan de que tiene 'connotaciones machistas'.

Que alguien me diga que lo de las citas de la ulpgc es broma... https://t.co/sD3snZulZZ — Sergio SG (@sergio94sg) October 13, 2020

Otros comparan esta situación y dicen que 'se parece a una cita de Tinder (red social para encontrar pareja)'

Cuando creía que ya la ULPGC no podía sorprenderme más, va y saca una App de citas.

A ver si nos centramos en lo importante, también les digo. No sé, cosas como sustitución de profesorado de asignaturas que no se están impartiendo. — Lauu���� (@Laura_ch29) October 13, 2020

Año 2020. La @ULPGC decide promocionar una red para donar sangre usando la imagen de la mujer como reclamo y jugando con la idea de que es una app para ligar. Me pinchas y no sangro, te lo juro — SUPERNAIFE ���� (@supernaife) October 13, 2020

La ULPGC: tenmos muchos problemas, la página de la universidad no va bien, hay personas que no están pudiendo asistir a las clases pq se bloquea y colapsa la app, tenmos q buscar soluciones pq no estamos dando un servicio d calidad. VAMOS A HACER UN TINDER, ES LA MEJOR SOLUCIÓN — andreanndo �� ������ (@andreanndo) October 13, 2020

EL CONSEJO DE ESTUDIANTES EN CONTRA DE LA PUBLICACIÓN

Tras esta polémica, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha pedido que se despublique inmediatamente de las redes sociales, ya que el mensaje que trataron de lanzar en un primer momento ha sido el equivocado. Además apuntan a que ha ofendido a muchos jóvenes que se han sorprendido del 'poco gusto de la campaña'.

Ada Santana, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado que están muy impactados y sorprendidos que esta publicación se haya compartido en un primer momento.

Ada Santana: “Desde el Consejo de Estudiantes estamos muy impactados por la publicación realizada en Twitter por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre la campaña de donación de sangre. Sabemos que esta campaña no es de la universidad sino en este caso es del Gobierno de Canarias, pero estamos sorprendidos que la Universidad lo haya publicado. Además de que no se fijase antes de lo que iba a publicar, porque evidentemente es totalmente contrario a las líneas de trabajo de la Universidad. También lo es, de lo que puede defender cualquier miembro de la comunidad universitaria y en especial de sus estudiantes, añade en COPE.

Destaca que "es cierto que la Universidad lo retiró desde que el consejo estudiantil les aviso, ya que tampoco comparten esa línea de trabajo". Dice la presidenta que "entiende que ha podido ser un error, pero esperan que desde el vicerrectorado lancen un comunicado para desmarcarse de esta campaña".

Ada Santana: “Si es cierto que enseguida lo comunicamos y el video fue retirado porque efectivamente no comparten esas líneas de trabajo. Entendemos que se haya producido un error en el gabinete de comunicación, que posiblemente no se fijasen bien lo que iban a publicar y que simplemente compartiesen esta publicación sin revisarlo antes”.

“Sabemos que desde el vicerrectorado se está trabajando en un comunicado para precisamente desmarcarse de este tipo de video y reivindicamos y esperamos desde el Consejo de Estudiantes que así sea”.