El viaje de ensueño a Bali que se convirtió en pesadilla

Seis canarios emprendieron el viaje que llevaban preparando desde hacía meses a Bali la semana pasada, sin saber que tan solo podrían disfrutar tres días en el destino y se les complicaría la vuelta a casa.

Tomaron la decisión de realizar el viaje cuando el covid-19 todavía no había aparecido. En el momento en el que les tocaba emprender camino, no se había decretado el estado de alarma, el cual les cogió cuando tan solo habían comenzado el descubrimiento de Bali.

“Tomar la decisión de volverte de un viaje en el que has puesto mucha ilusión y meses de planificación es duro”, decía Ardiel uno de los afectados. Ellos decidieron poner rumbo a España antes de lo previsto porque sus familiares se lo recomendaron.

Los viajeros habían seguido la principal recomendación cuando se emprende un viaje fuera del territorio europeo: contratar un seguro de viajes. “Contratamos un seguro para evitar que pasara esto, incluso si ocurría, tener respaldo económico”, aunque no ha respondido como ellos esperaban.

En el momento en el que se decretó la alerta, el pasado 14 de marzo, decidieron ponerse en contacto con la Embajada Española en Bali. Desde la organización aseguraban que los repatriarían, pero no les daban fechas ni garantías, por lo que comenzaron a organizar la vuelta a Canarias por su cuenta. “Al final tuvimos que comprar un billete por nuestros propios medios porque la Embajada no actuaba, es duro y no todo el mundo puede asumirlo”, apuntaba.

Ellos eran tres parejas. Decidieron comprar un billete Bali – Yakarta, Yakarta – Dubái, Dubái – Londres, en este último país comprarían un vuelo directo a las islas, ya que no querían adquirirlo con tanta antelación por si se cancelaban las primeras conexiones.

No iban desencaminados al pensar que los vuelos se podrían alterar, ya que al llegar a Yakarta –tenían 6 horas de espera antes del siguiente vuelo- decidieron preguntar si existía la posibilidad de adelantar el trayecto, ya que en Dubái solo contaban con dos horas de escala para la siguiente conexión y “no querían verse apurados”, contaba Ardiel. Decidieron preguntar al llegar a este aeropuerto en el mostrador y su sorpresa fue cuando les informaron de que el vuelo que tenían previsto coger a las 21 horas se había cancelado, “menos mal que decidimos preguntar, sino hubiéramos perdido el resto”.

Sin embargo, una de las parejas tuvo un problema con la tarjeta bancaria y ha tenido que hacer una escala más larga en Dubái, por lo que se separaron en ese momento.

“No hemos tenido ninguna ayuda de la Embajada, nosotros hemos podido organizarlo y hacer el desembolso económico pero muchas otras personas no cuentan con ahorros y se han quedado varadas en aeropuertos esperando saber qué va a ocurrir”. Ardiel comentaba que se han encontrado con decenas de hispanohablantes en las escalas que han tenido que hacer y estaban esperando respuestas de sus embajadas.

Afortunadamente su viaje está a punto de terminar, ya que hoy vuelan desde Londres con destino Gran Canaria.

Lo único que quieren es llegar a su hogar, aunque comentaba el afectado que están decepcionados, “seguimos sin ayudas, la compañía no dice nada del seguro que contratamos con ellos y la Embajada, aunque parecía dispuesta a poner una solución, no ha contactado más con nosotros”.

Ardiel aseguraba que cuenta la historia que ha tenido que vivir su grupo para que la población conozca las trabas que se les han puesto para regresar a los españoles que estaban fuera de sus fronteras.

Él insiste en que no son los únicos que están en esta situación, “muchos están incluso peor”, por lo que espera que su experiencia, que en un principio parecía un viaje de ensueño y se convirtió en una pesadilla, ayude a los que todavía no han conseguido los vuelos para regresar a sus países.

EN TAILANDIA, SITUACIÓN COMPLICADA

Alejandro es otra de las personas que está sufriendo las consecuencias del estado de alarma fuera de su ciudad natal. Él tiene 21 años y se fue el pasado 27 de febrero a Tailandia para emprender un viaje como mochilero.

Alejandro asegura que en este país la situación no parece tan grave y además las temperaturas son bastante altas, por lo que se siente seguro. Sin embargo, afirma que empiezan a escucharse rumores de que van a cerrar las fronteras para que no aumenten los casos de covid-19 en el país. De forma que cada persona deberá quedarse donde se encuentra. Él ahora mismo está en Bangkok.

No es el único español que se encuentra en Tailandia. Algunos han decidido preguntar en la Embajada Española del país cómo deben actuar, la organización les recomienda que regresen a sus casas lo antes posible. Sin embargo, Alejandro destaca que los vuelos en estos momentos para regresar a España cuestan más de 800€ y las horas de vuelo ascenderían a 54, con escalas en 4 o 5 aeropuertos, lo que a este joven le parece menos seguro que esperar a que esta crisis sanitaria pase en el país en el que se encuentra.

Alejandro insiste en que no es el único que piensa quedarse en Tailandia hasta que pase esta situación, sobre todo porque si emprende el viaje de retorno a España se enfrentará a cancelaciones en vuelos de conexión. “Lo que en un primer momento era un viaje de mochilero se ha convertido en un mar de incertidumbres” decía Alejandro, resignado a pasar esta crisis en un país que no es el suyo.