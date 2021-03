¿Ves lógico el uso de las mascarillas en las playas de Gran Canaria?

La mayoría de los usuarios de la Playa de Las Canteras coinciden con que la mascarilla debe utilizarse en la playa siempre y cuando no se puedan mantener las distancias entre las personas y no se pueda cumplir con las medidas.





Ante la publicación en el Boletín Oficial del Estado sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla en los espacios abiertos, esto ha suscitado desconcierto y polémica, entre los grancanarios que esta Semana Santa van a acudir a las playas de la isla a disfrutar.



Pepe, un señor que salía de la playa de Las Canteras asegurara en COPE que está muy a favor de esa norma ya que a veces las playas superan el aforo permitido y además da la sensación de que existen aglomeraciones. “Yo pienso que si, porque mira la cantidad de gente hay en la playa. Yo creo que debe ser acotada y deben poner un aforo para su utilización y así evitamos masificaciones”.





“Yo creo que para ir al agua no hay que usarla pero todos los demás si. Yo vengo de usar la playa y ya se ve que a la 1 del mediodía habrá un overbooking. Me parece bien usarla a todas horas”, añade.





Carmen dice que hay que utilizarla a todas horas. “Pienso que si, vemos que estamos en unos altibajos, ahora mismo estamos bien y a la semana estamos mal. Qué nos cuesta usarla un poco más si siempre la tenemos que usar. Nosotras nos bañamos, con la misma salimos del agua y ya tenemos la mascarilla puesta. SI se quejan, es porque no la llevan bien, yo llego a casa, vuelvo con la compra y a veces no me doy cuenta y la llevo puesta. Es cuestión de acostumbrarse y de usarlo.





Muchos usuarios coinciden con que están completamente de acuerdo con que se use las mascarillas en nuestra vida diaria siempre y cuando no podamos mantener la distancia de seguridad. Juan, este señor asegura que no entiende muy bien porqué hay que usarlas ahora obligatoriamente en espacios como la playa ya que está al aire libre y no hace falta usarla”.





Vídeo Día de verano en la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria

"SI CUMPLIMOS CON LA DISTANCIA DE SEGURIDAD NO TENEMOS QUE USARLAS"





También ha habido gente que ha criticado este anuncio por parte del Gobierno de España porque aseguran que están mareando a los ciudadanos. Es el caso de Mariana, que asegura que no está de acuerdo con el uso de las mascarillas en los espacios abiertos e incluso acusan al gobierno de comprar demasiadas mascarillas y ahora “no saben qué hacer con ellas”.





“Me parece una incoherencia total que usemos la mascarilla en espacios abiertos. Sobre todo en espacios como este que somos conscientes de que podemos mantener la distancia de seguridad, pero me parece surrealista. Bajo ningún concepto se debe utilizar”, añade.





José ha dicho que no entienden esta medida y que en los sitios público si se guardan las distancias tendrían que dejarles no usarla. "Nos parece muy mal y nos quedamos sin playa.





Juana por su parte, dice que en la "playa lo ve muy desesperante ya que están al aire libre. Es una protección, pero de todas maneras si hay vas al agua te la tienes que quitar igualmente o cuando vas a comer. así que no entiendo esta medida. Dice que estas medidas invitan a la confusión y que en la playa es beneficiosa ya que las personas están al aire libre".





Juana dice que ella no está de acuero en usar la mascarilla durante todo el rato en la playa y que son los ciudadanos los que deben elegir qué hacer si mantienen las distancias de seguridad.





Lo que si coinciden todos es que hay que cuidarse y seguir las normativas,por ello insisten en que es necesario el uso de las mascarillas en zonas donde el virus se pueda propagar por la ciudadanía. Responabilidad y cabeza.