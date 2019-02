A la venta las entradas de la final de murgas

La taquilla habilitada estará abierta hoy desde las 9:00 horas, aunque el horario del resto de los días es: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 10:00 horas a 13:00 horas.

A partir de mañana, 15 de febrero, se pondrán a la venta las entradas para asistir a la gala de la Reina a partir de las 9 de la mañana,el martes 19 de febrero se podrán adquirir la Preselección Drag a partir de las 09:00 horas y el próximo miércoles 20 las de la Gala Drag Queen también a partir de las 09:00 horas.

Precio de entradas

Todas las entradas conservan el precio de las ediciones pasadas: la esperada final de los grupos tiene un precio único de 5 euros; la Gala de la Reina y la Preselección Drag, 10 euros cada una.

La gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2019, por su parte, siendo uno de los eventos más esperados y con mayor afluencia de público, tendrá dos tipos de entrada: las de pista, que costarán 12 euros, y las de grada a 15 euros.

Las entradas también podrán ser adquiridas a través de la página web de entradas.laprovincia.es

Sandra, la primera en conseguir entradas

Esta mañana, hemos acudido al parque de Santa Catalina a poner cara a todas aquellas personas que estaban esperando en cola frente a la taquilla habilitada en el Parque Santa Catalina.

Conocimos a Sandra, la primera persona en adquirir las 4 entradas, para la final de murgas. Nos contaba que llevaba desde las 15:00 horas de ayer, esperando para poder ser la primera. Dice que lleva 11 años haciendo lo mismo. “Lo hago porque me gusta mucho este evento y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

También le hemos preguntado por la posibilidad de buscar alternativas para celebrar las galas en un recinto cerrado, cuando llueva o las condiciones meteorológicas no acompañen. Sandra no está a favor de que las galas se trasladen a otro espacio. Considera que “la fiesta se tiene que seguir haciendo en la calle y si no hay una final de murgas en este parque, no es carnaval”.

Hoy vestía una sudadera con los nombres de las 21 murgas que van a participar en los 3 días de fases previas antes de la gran final, el próximo 23 de febrero. Le preguntamos si tenía alguna preferencia por alguno de los grupos y afirmaba que “tengo el corazón dividido en tres, ya que muchos miembros de mi familia cantan en diferentes agrupaciones”.