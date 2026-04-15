Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria denuncian carreras ilegales durante horas sin rastro de la policía: "Un coche pierde el control y puede atropellar a mucha gente"

Los vecinos del polígono industrial Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria, han vuelto a alzar la voz para denunciar una situación que se ha vuelto insostenible: las carreras ilegales de coches. En declaraciones al programa Herrera en COPE Gran Canaria, el presidente de la asociación de vecinos de Las Torres, Juan Angulo, ha explicado que estos hechos no son aislados, sino que llevan años produciéndose con el conocimiento de las autoridades municipales sin que se tomen medidas efectivas.

El último episodio tuvo lugar este mismo sábado, cuando se organizó una carrera que duró horas. Según Angulo, el evento estaba "muy bien organizado" y se trasladó a su zona después de que la Policía Local actuara en la ubicación prevista originalmente, en El Goro. "En dos horas estaban aquí y se montó la carrera", ha lamentado el representante vecinal.

00:00 Volumen Cerrar POLICIA LOCAL LPGC Carrera ilegal en el polígono industrial

Noches de motor y riesgo

La situación de riesgo no se limita al fin de semana. Juan Angulo ha detallado que la zona se convierte en un punto de encuentro para jóvenes con sus coches desde el jueves. Estas "quedadas" en un conocido mirador de Villahermosa derivan en carreras, calentamiento de motores y ruidos de explosiones, especialmente durante las noches del viernes y sábado, generando una grave inseguridad.

El peligro es extremo tanto para los participantes como para los espectadores, que se congregan pegados a la carretera. "Un coche de esos se va en una de esas curvas y atropella a un montón de gente de ahí", ha advertido Angulo, recordando un accidente ocurrido el año pasado en el que los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a dos jóvenes de un coche que se había estrellado debajo de un portacontenedores.

Un coche de esos se va en una de esas curvas y atropella a montón de gente de ahí" Juan Angulo Presidente de la Asociación de Vecinos de Las Torres

La odisea de contactar con la policía

Uno de los puntos más graves que denuncian los vecinos es la dificultad para contactar con la Policía Local. Angulo ha asegurado que "la mayoría de las veces usted llama al 092, no cogen el teléfono". Esto les obliga a recurrir al teléfono de emergencias 112, que deriva el aviso. Sin embargo, la respuesta suele ser desalentadora.

Cuando finalmente la Policía Local contacta con ellos, la justificación es casi siempre la misma: "lo primero que nos dice es no tenemos unidades suficientes en la calle para ese servicio". Esta falta de efectivos policiales es, según los vecinos y los propios agentes con los que han hablado, el núcleo del problema, ya que las plantillas no se renuevan mientras los agentes se jubilan.

Un problema que se oye a kilómetros

El ruido de los motores y las carreras es tan intenso que afecta a una amplia zona de la ciudad. El propio Juan Angulo, cuya casa está a kilómetro y medio, oía el estruendo. Incluso un asesor municipal le confirmó que él lo escuchaba desde su domicilio en Guanarteme. Las carreras del pasado sábado se prolongaron hasta casi las tres de la madrugada.

Ante esta situación, los vecinos se sienten abandonados por el consistorio. "El ayuntamiento, como siempre, calla. Siempre tiene una salida, se va a llevar, se va a llevar, pero es que nunca se lleva", ha sentenciado Angulo. Esta sensación de desprotección se suma a otros problemas de seguridad en el barrio, dejando a los residentes en una situación de constante incertidumbre y riesgo.