Vecinos de Mesa y López y de San José denuncian la falta de limpieza en las calles de sus barrios

Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado en redes sociales y en nuestros micrófonos la falta de limpieza de algunas calles y barrios de la capital.

Sara, una vecina de Mesa y López ha denunciado en nuestros micrófonos que existe un malestar general entre la población por la suciedad que hay en las calles, la acumulación de residuos en las papeleras y fuera de ellas o la suciedad que está pegada en la acera.

Esta asquerosa la ciudad — Dácil (@D_CurbeloPaz) September 29, 2021

Además, apunta que no puede ser posible que la calle más céntrica de la ciudad esté “tan sucia”. Indignada decía en COPE que “da asco la situación en una de las calles más céntricas de la capital. Se concentra toda la basura ahí y los servicios de recogida no actúan como deberían”.

Pide entre otros asuntos que se lleve a cabo con la recogida de residuos, que se baldeen las calles como hace tiempo y que solucionen este problema que da una mala imagen a la ciudad.

Otro vecino de la capital ha grabado un vídeo en el barrio de San José. En las imágenes se ve cómo hay muchos residuos y escombros que los vecinos incívicos dejan en el barrio.

Tito denuncia que muchos vecinos de los barrios periféricos se sienten abandonados por el consistorio capitalino, porque a pesar de que denuncian que hay algunos vecinos incívicos que tiran trastos en la vía pública, no se mandan efectivos para retirarlos.

Tito: “El ayuntamiento sobre todo en los barrios no céntricos y en la parte baja deja residuos sine die. Es un amontonamiento de trastos que no es flor de un solo día. Los ciudadanos de pie no nos merecemos este maltrato por parte de la corporación”.

Otros usuarios señalan que a pesar de que la limpieza no es una práctica habitual en muchas zonas de la capital, el problema se agrava porque hay gente incívica. Es decir, hay gente que no respeta las normas, que hay personas incívicas que tiran los trastos a la calle y no los llevan el punto limpio.

Antes avisáramos y sobre la marcha pasaban a recoger los trastos q dejan los incívicos. Ahora ya ni pasan, bueno, pasan olímpicamente. — Berna Martín (@BernaMartn) September 24, 2021





Ahora, en serio. ¿Alguien sabe qué está pasando con el Servicio de Limpieza de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad Real de Las Palmas de Gran Canaria?

Porque dudo que sea ¿únicamente? que toda la ciudadanía se haya convertido en una piara.

No es normal y no nos lo inventamos. — Quina (@Quinadelart) September 28, 2021

Desde el consistorio capitalino recuerdan que los escombros deben ser llevados al punto limpio y piden a los ciudadanos que sigan con las normas para evitar imágenes de sacos de escombros junto a los contenedores. Recuerdan que abandonarlos en la calle está prohibido y que pude sancionar al usuario que lo haga con multas entre 300 y 1,800 euros.

¿Estas de obras en casa?



Recuerda que, si tienes #escombros de procedencia doméstica (obra menor), debes llevarlos al #PuntoLimpio



?? Admiten hasta 5 sacos (o 15 kg) por cada punto limpio/día.



Abandonarlos en la calle está prohibido ??

?? Multas entre 300 y 1800 €#AsíNo ? pic.twitter.com/WakGzfdcOh — Limpieza LPGC (@LimpiezaLPGC) September 21, 2021

Seguimos destinando medios a retirar vertidos incontrolados



Es importante que los ciudadanos utilicen los #PuntosLimpios y los servicios municipales de retirada de #trastos y #poda mediante cita previa, todos gratuitos, para poder destinar estos medios a otras tareas de limpieza pic.twitter.com/08CYjsDpda — Limpieza LPGC (@LimpiezaLPGC) September 13, 2021