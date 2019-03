Vecinos critican el carril bici en el Paseo de Chil

Los vecinos del Paseo de Chil en Las Palmas de Gran Canaria critican la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de sustitur las zonas de aparcamiento por un carril bici. Javier Gil residente de la zona asegura que sin aviso previo el consistorio ha instalado un cartel prohibiendo el aparcamiento en una calle en la que a diario estacionan entre 450 a 500 vehículos, una situación muy preocupante para los vecinos porque las caracteristicas de la vía sin intersecciones de otras calles solo permiten estacionar en esta carretera.

MAS DE 100 USUARIOS AFECTADOS

El problema según nos relata no sólo afecta a los residentes en en este paseo también a los trabajadores de zonas aledañas "en el propio paseo hay un centro deportivo, una guardería y un centro de rehabilitación" pero también afecta a la comunidad universitaria que utiliza Paseo de Chil para "dejar su vehículos y asistir a las facultades de Humanidades situadas en la calle Tomás Morales".

Hay multitud de vecinos afectados incluso uno de ellos tenía programada una barbacoa en la terraza de su casa durante este fin de semana que tuvo que suspender porque los invitados no consiguieron aparcamiento. No entendemos como se puede clausurar unos aparcacmientos muy necesarios para todos los que necesitan estacionar en esta zona "afectados a diario hay más de mil personas" que no saben donde dejar sus vehículos. El ayuntamiento no entiende que esta zona es residencial y no hay alternativas al aparcamiento

QUE RESPETEN EL PROYECTO DE CARRILES BICI

Javier Gil no entiende por qué el ayuntamiento no hace efectivo el proyecto que posee urbanismo según el cual se crean carriles bici sin necesidad de eliminar zonas de estacionamiento "la calzada posee casi 10 metros por lo que no es necesario suprimir aparcamiento". "Hace tiempo a los vecinos nos mostraron un proyecto mediante el cual se instalar nuevos carriles bici que no afectaba a nadie ni a peatones, usuarios del tráfico rodado ni vecinos y no entendemos porque no se hace efectivo este proyecto"

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE MOVILIDAD

Mañana 14 de marzo se reunirán con el concejal de movilidad José Eduardo Ramírez para encontrar una solución, si no hay un remedio amenazan con ocupar el carril bici con sus vehículos.