Vecinos de la capital sobre los inmigrantes: “Esta situación nos recuerda al 2006, en plena crisis del cayuco”

La Asociación de Vecinos Alcaraván, de la playa de Las Alcaravaneras, denuncian dejadez y abandono por parte del consistorio capitalino. Denuncian que ha aumentado considerablemente el número de personas que pernoctan en la arena y en sus calles.

En COPE señalan que incluso salen a la calle inseguros porque hay mucha gente pidiendo, ya que se “están buscando la vida”. Carlos Santana, vocal de la Asociación de Vecinos Alcaraván, dice que "la mayoría de las veces se sienten inseguros por algunas personas incívicas que viven en la calle".

En cuanto a porqué ha habido un aumento de inmigrantes pernoctando en la playa, el vocal nos cuenta que “muchos de ellos son personas que tienen miedo a que sean deportados y no tienen a donde ir”.

“Esto nos lleva a una situación que ya vivimos en el 2006, con muchas personas durmiendo en tiendas de campañas en la playa, en cajeros bancarios y además hay mucha gente pidiendo dinero”, añade.

Carlos Santana: “Después de la expulsión de algunos inmigrantes del Canarias 50, se han repartido por la ciudad y lo estamos viendo todos los días. Cada vez son más personas, cada vez hay más problemas y más inseguridad. Sobre todo también en la zona del Estadio Insular, que por la falta de vigilancia la gente se está metiendo ahí buscando un sitio para cobijarse”.

Critica al consistorio capitalino ya que en su opinión no han tomado medidas en contra de esta situación y por lo tanto para el vocal esto es “claramente un problema de dejadez por parte de las administraciones”.

Según Carlos Santana la solución pasa por una “unión entre todas las administraciones para que los inmigrantes tengan una salida. Evidentemente, no quieren estar aquí y su opción prioritaria es salir de Canarias para irse a la Península o a Francia”.

DESDE EL CONSISTORIO CAPITALINO HAN TOMADO CARTAS EN EL ASUNTO

El alcalde de Las Palmas de Gran Canarias, Augusto Hidalgo ha asegurado que la situación está controlada y que estos migrantes son competencia de la Delegación del Gobierno en Canarias. Señala que les han trasladado que son personas que fueron expulsadas del Canarias 50.

Augusto Hidalgo: “Esto hay que corregirlo, porque si han sido expulsados por situaciones de indisciplina, nos han dicho que pasarían directamente a la deportación. Si esto no ocurre, se van a la calle. Esto no es nuestra competencia, es la del Ministerio y no podemos actuar con personas que entran ilegalmente a nuestro país, ya que cuentan con ayuda humanitaria. Nosotros ya hemos actuado y lo volveremos a hacer”.