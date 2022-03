Un vecino de Telde, a punto de perder un ojo al tropezar con una baldosa suelta

Carlos Almenara es un vecino de Telde que perdió la visión de un ojo como consecuencia de la caída que sufrió por el mal estado de la calle que cruzaba para regresar a su casa.

Carlos relató, paso a paso, en los micrófonos de COPE Gran Canaria, el fatídico momento: “Salía del hogar del pensionista y cogí la avenida del Cabildo hasta entrar al puente colgante. Cuando fui a cruzar el paso de peatones para girar a la derecha y coger la acera, me caí, porque estaba oscuro y no veía nada y porque falta un trozo de baldosa”.

Las consecuencias de la desafortunada caída se traducen en la pérdida de la visión de su ojo izquierdo y la rotura de varias piezas dentales: “Estoy fatal, y casi seguro que termino perdiendo el ojo. Mañana tengo que ir al hospital y es casi seguro que lo pierda. Me caí de boca y se me enterró la pata de la gafa en el ojo y se me rompieron dos paletas”, explicó, afectado.

El vecino atribuye la causa del percance a “la mala iluminación y al hecho de que las baldosas están sueltas. Ese puente se hizo para las lecciones y no tiene iluminación. Mucha gente ha caído ya y no se hace nada. Nadie ha denunciado, porque no le ha pasado lo que me ha ocurrido a mí”, asegura.

Asimismo, añade que “me han mandado antibióticos muy caros y mi familia está muy preocupada, porque no puede ser que el puente no tenga seguridad. Si hubiera visto una valla de prohibido el paso, no hubiera pasado por allí”.

Carlos Almenara ha denunciado al Ayuntamiento de Telde por negligencia y confesó, con tristeza, que la desafortunada caída le ha privado de seguir trabajando: “Soy artesano y hago cosas de cuero y, además, soy técnico y reparo televisiones, freidoras y planchas y ahora no puedo hacerlo”, concluyó.