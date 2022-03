Un vecino de Tamaraceite pasa un fin de semana de "okupa" en su propia casa y le cortan el agua y la luz

Juan Francisco Melián es un vecino del barrio de Tamaraceite, adjudicatario de una de las 59 nuevas viviendas del plan de reposición que acometió el pasado año el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La corporación local no le permite habitar su casa, a pesar de que las obras están acabadas desde mayo del 2021: “Se nos asignó la vivienda, pagamos mil euros, nos entregaron las llaves y el contrato de compraventa y estoy empadronado en ella, pero todavía no nos han dado la casa. Es un cúmulo de despropósitos lo del Ayuntamiento, que hace las cosas mal una vez tras otra”, afirmó, indignado, en COPE Gran Canaria.

Desde la concejalía de vivienda del Ayuntamiento capitalino le pidieron un documento de habitabilidad y otro de calificación definitiva para poder habitar la casa, llegando a cortar la luz y el agua, por lo que se ve obligado a vivir en su antiguo domicilio: “La antigua casa está desmontada y desmantelada, porque se suponía que estaríamos desde hace un año en la nueva. Mi abuela (la adjudicataria) tiene 88 años y me dice todos los días que se morirá y no disfrutará de la casa y yo le digo que todo se solucionará y que esté tranquila. Escuchar eso todos los días es muy duro. Ella está en su cama con la mesa de noche, una nevera, una lavadora y poco más. Tenemos lo justo en la antigua casa”, relató el afectado.

Por si fuera poco, Juan Francisco quiso pasar un fin de semana en su propia casa y se encontró con un inesperado revés: “Me quedé un fin de de semana y me declaré “okupa” y me contestaron que me llegaría una notificación de sanción, ya que había incumplido. Me amenazaron con cortar agua y luz y al final lo hicieron en represalia por haberme quedado unos días en mi casa”, explicó.

La situación es insostenible para Juan Francisco Melián y para su familia. Están viviendo una pesadilla que desean que acabe lo antes posible, porque no es normal que, un año después, no puedan vivir en su propia casa.