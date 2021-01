Si vas a los senderos de Tejeda, llévate tu basura

El mes de enero ha sido un mes en el que miles de grancanarios y turistas han decidido pasar el fin de semana recorriendo los parajes y senderos naturales que hay en toda la isla. A pesar de las restricciones sanitarias, muchas personas han escogido visitar lugares de ensueño que se encuentran en el interior de Gran Canaria.

Gran Canaria no es solo una isla de sol y playa. En los últimos meses, gracias a las lluvias y a las espectaculares imágenes que han dejado en las presas, muchos ciudadanos han decidido pasar el día en sus caminos reales y diferentes senderos. Esto no siempre es positivo, ya que hay una pequeña parte de ciudadanos incívicos que no piensan en el medioambiente y dejan atrás su basura.

Aglomeraciones en las montañas de Gran Canaria en pleno nivel 3 de COVID Hosteleros ponen el grito en el cielo tras ver que en los barrancos, caminos reales y cumbres de la isla, están repletas de personas sin seguir con las medidas sanitarias Gran Canaria 25 ene 2021 - 11:11

Un ejemplo es esta imagen que ha querido compartir el ayuntamiento de Tejeda lamentando este tipo de acciones que dañan no solo a la imagen, sino también al medioambiente. Desde el consistorio han pedido y recordado “que el entorno es de todos y entre todos tenemos que cuidarlo, si puedes llegar al Charco Paloma cargado de botellas, latas y paquetes de comida, seguro que bajar con ellos vacíos, que pesan mucho menos, no te supone mucho esfuerzo”.

Insisten en que el Charco Paloma y sus alrededores "no son un parque de aventuras, no por todos lados se puede ir, y menos saltando o destrozando las vallas de fincas privadas en busca de no sabemos qué”.

Además apuntan a que si van a acudir a disfrutar de un paseo por el campo, hay que cumplir con la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo momento, "más aún cuando se acumula mucha gente en una misma zona como es este caso”.

"Las actitudes de unos pocos ponen en riesgo el disfrute de otros muchos", concluyen.