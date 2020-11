El secretario de la Confederación Canaria de Empresarios no ha tenido pelos en la lengua para valorar la actuación de los diputados socialistas en el Congreso en relación a la crisis migratoria que vive Canarias.

José Cristóbal García cree que con la situación actual, Canarias se convierte en una cárcel y en un coto alejado para no infectar al resto del territorio. ”Realmente es indignante, a mi me gustaría preguntarles a los representantes canarios del PSOE en el Congreso, ¿qué piensan?”

Recordaba además que el responsable de migración en la federal socialista, es canario. Luc André. ¿Qué esta haciendo?, ¿qué piensan ellos de Canarias?, ¿qué piensan ellos de nuestra región?, ¿ permiten que su partido haga esto con Canarias?

En esta línea, en los micrófonos de COPE Canarias se preguntaba que “si lo único que le importa al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso son los votos que tiene, yo creo que los que tienen los diputados socialistas canarios son más que el PNV”.

“Yo les preguntaría a ellos, ¿usted no tiene vergüenza, usted ha sido elegido por los canarios para defender los intereses de esta tierra? O los canarios son solo los nacionalistas?”

“Ellos dicen que no y ahora que sí. A mi me avergüenza este tipo de situaciones. ¿Cómo se atreven estos personajes a hablar de esta forma? O sea Canarias no es Europa, claro que geográficamente estamos en el continente africano. Pero estamos en la Unión Europea, somo una región ultra periférica de la Unión Europea”.

Palabras duras contra los diputados socialistas, que José Cristóbal García terminaba de la siguiente manera: “¿Qué barbaridad es esta? De aquí no salen porque no vamos a dar la impresión de que esto es un camino para entrar en Europa. Pero es que no se les cae la cara de vergüenza. Lo lamento pero me tiene indignado este tema”, apostillaba