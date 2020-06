El uso frecuente de mascarillas no aumenta el riesgo de generar alergias a corto plazo

Desde que el uso de mascarillas es obligatorio, surge la duda de cómo la deben usar las personas asmáticas o que presentan algún tipo de alergia. Aun así, cabe destacar que en Canarias la situación ambiental es diferente a la de la península debido principalmente a los vientos alisios.

En ese sentido, el especialista en Alergología del Hospital Perpetuo Socorro, José Ángel Cumplido, aclaró en La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, que en las Islas, el problema más frecuente está en el interior de las casas. “La alergia al polen aquí existe, pero lo que tenemos con más frecuencia son los ácaros”, recalcó. En el caso de la isla capitalina de la provincia este, al no ser muy grande, el polen se elimina rápidamente y solo llega a afectar en zonas de interior.

Por su parte, el ácaro es un alérgeno que afecta en la propia vivienda, cuyos síntomas principales son el asma y la rinitis. Esta última, más frecuente, consiste en cuadros de congestión nasal, estornudos y picor de nariz. Todo ello puede afectar a la calidad del sueño, sobre todo en niños.

Por otro lado, como afirma el experto, el asma puede causar síntomas respiratorios severos en algunos casos. Es patología suele ser hereditaria, pero no significa que se vaya a padecer con seguridad si en tu familia es común. “Hay un factor genético con el que nacemos que predispone a que puedas padecer asma, pero no significa que la vayas a tener, hay un componente de exposición ambiental que lo determina”, explicó.

Es cierto que, con la normalización del uso de las mascarillas, se puede mejorar la higiene. Pero es esta misma la que, según Cumplido, puede repercutir en más casos de asmáticos. “El asma es más prevalente en países desarrollados en los que hay más medidas de higiene son mayores, como la desinfección del agua o los calendarios vacunales”, expresó. Esto se debe a que, si un niño se rodea de un ambiente pulcro, su sistema inmunológico no genera anticuerpos.

Sin embargo, el alergólogo cree que como esta situación será “a corto plazo”, el uso frecuente de protección facial no afectará de ninguna manera. Es más, “el hecho de llevar mascarilla en lugares de alta polinización es bueno para los alérgicos, es algo que siempre hemos recomendado los alergólogos” apuntó. Otro caso, es el de las personas que están reutilizando mascarillas. En ese aspecto, el experto cree que el hecho de reutilizarla disminuye la protección a la hora de infectarse, pero “sigue siendo útil” para no contagiar a los demás. “No tiene mayor problema más que es algo guarrillo reutilizarlas sin lavarlas de vez en cuando”, opina.

El problema de los asmáticos es que el llevar mascarillas les agobia y potencia los síntomas. “Por suerte aquí no hemos tenido muchos pacientes con coronavirus. Es más, el asma leve bien controlada tampoco no se ha manifestado como factor de riesgo”, señaló.

Desde el punto de vista de Cumplido, el estar en las viviendas con más frecuencia afecta de forma negativa por la falta de actividad física. “Para el asma es muy importante mantener una actividad de los pulmones”, agregó. Y a esto hay que sumarles la mayor exposición a los ácaros.

También, con la llegada del calor se acerca el uso de aires acondicionados. A juicio del alergólogo, son muy útiles en cuanto al polen porque viene con un filtro incorporado, pero para el asma es malo el aire frío y seco que desprenden. Además, tener un filtro HEPA en casa es útil, pero si no se cambia cuando se tapona, es como si no lo tuviéramos porque no funciona. “Tenerlo sucio es lo mismo que no tenerlo. En ese caso el aire que sale de la aspiradora lo hace con ácaros” añadió.

Las recomendaciones que el especialista da a las personas que tienen alergia al polen, o que sin estar diagnosticados presentan síntomas de rinitis o de asma, son las siguientes: “Evitar motos o bicicletas, llevar gafas de sol, viajar en coche con las ventanillas cerradas y acudir a la playa porque es un lugar donde hay poco polen”.