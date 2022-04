Las sanciones por ruido nocturno se han multiplicado por cuatro en los dos últimos años en Las Palmas de Gran Canaria. Algunos locales siguen incumpliendo, reiteradamente, las normas, algo que ha puesto en marcha el mecanismo sancionador para que no paguen justos por pecadores.

Así, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de LPGC, Javier Doreste, explicó en COPE Gran Canaria que “el Ayuntamiento está poniendo todos los medios para que se cumpla la ley, aunque no todos los locales la incumplen y no se puede acusar a todo el mundo. La sanción es el último recurso y la aplicamos porque no queda otro remedio”.

La corporación va a llevar a cabo un proyecto piloto para determinar la calidad acústica en el entorno de Joaquín Costa, donde se concentran la mayor parte de las denuncias de estos últimos años: “Será un estudio largo de unos seis meses para determinar la calidad acústica de esa zona y sacar experiencia y conocimientos. Y para determinar qué locales son los responsables, porque igual hay uno que cumple y otro que no lo hace en la misma calle. O para determinar que el ruido viene de la calle y que todos cumplen. No hay que demonizar a nadie”, adelantó el responsable del área de urbanismo.

El mensaje que se lanza desde la corporación insular es el de la responsabilidad general: “No es un mensaje tanto de política de sanciones como de responsabilidad. Las reglas son las mismas para todos. y es injusto que uno cumpla y el de al lado no lo haga. No son solo responsables los dueños, sino los clientes, nosotros mismos. No queremos un régimen de palo y tentetieso”.

Doreste aseguró que el uso del sonómetro no es imprescindible para comprobar el nivel de ruidos de un local: “La normativa dice que dentro del local deben tener doble puerta, estar aislado y contar con un limitador de sonido. No hace falta el sonómetro para ver si se cumple con esta medida, porque el sonómetro solo es una medida más de control”.

Por último, el concejal recordó que “en todas partes cuecen habas y aquí tenemos de todo. Un 90 por ciento de honestos y legales y cierta picaresca para saltarse las normas, pero para eso están la leyes: para hacerlas cumplir”.