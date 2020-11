Uno de los migrantes de Arguineguín: "Nos trataron muy mal, no te daban agua y comías una vez al día"

Ocho magrebíes se encuentran en un local de la playa de Las Alcaravaneras malviviendo, durmiendo sobre cartones, sin agua y sin luz. Todo lo que tienen hasta ahora ha sido gracias a la solidaridad de los vecinos de la zona.

Ocuparon este espacio tras quedarse en la calle, el pasado 17 de noviembre cuando los trasladaron del muelle de Arguineguín hasta la capital grancanaria en guagua. El pasado sábado entraron en ese espacio ya que lo vieron prácticamente abandonado y no tenían a donde ir.

Hoy en COPE hemos querido ponerle voz a una de esas personas. Omar, es un joven de 36 años de Marruecos que vino en patera el pasado mes de octubre a Gran Canaria. Tras cinco días de travesía fue rescatado en aguas cercanas a a isla y llevado al Muelle de Arguineguín donde pasó 22 días “tirado”.

En esos 22 días, Omar nos contaba que no pudo avisar a sus familiares, ya que no les dejaban hablar por el móvil ni cargarlo. “Llegaron a pensar que estaba muerto, no podía hablar con ellos”.

Este joven magrebí nos contaba que desde el momento que pisó ese muelle, estuvo viviendo en condiciones muy precarias. “No te dan agua, ni jabón para ducharte. Solo comemos una vez al día, sobre las tres de la tarde y luego nada. Hay días que mucha gente ha estado sin mantas durmiendo en el suelo y cuando te quejas la policía te pega”, añade.

Omar relataba en COPE que los días de lluvia no podían meterse bajo las carpas ya que estaban abarrotadas, no tenían mantas para taparse de la humedad y del frio que hacía en el muelle.

HASTA 3.000€ POR VENIR A CANARIAS

Este inmigrante nos contaba que fue uno de los 227 hombres que sacaron del muelle el pasado 17 de noviembre, sin ningún recurso alojativo. Dice que cuando les sacaron “pensábamos que nos llevaban a un hotel y cuando salimos estábamos en la calle”.

Omar señaló que tuvo que pagar 1.500€ para llegar en patera a Canarias, aunque fue de los que menos pagó ya que algunos de sus compañeros y amigos pagaron hasta 3.000€.

Asegura que fue muy complicado llegar hasta las islas, ya que el estuvo cinco días de travesía en el mar. Hay gente que ha tardado en venir hasta 15 días.

“Tengo amigos que vinieron en patera con 27 personas y 17 murieron. Estuvieron 15 días en el mar, sin agua y sin nada. Encima siguen en el muelle de Arguineguín. Hay gente que ha perdido su vida en el mar y cuando llegas nos tratan mal porque no nos llevan al médico ni nada”.

VINO A ESPAÑA A BUSCAR UN FUTURO MEJOR

Omar nos cuenta que tanto él como muchos de los que han llegado a esta isla han venido, huyendo de una posible guerra con el Sahara. Asegura que viene a buscar un futuro mejor, ya que en España no tiene familiares

“Dios es el único que está en este mundo, no tenemos familiares aquí en Canarias. Yo me quedo en España para buscarme la vida, donde esté el trabajo me quedo. Yo tengo 4 hermanos y trabajo por ellos, ya que mi madre falleció”.

Asegura que es padre de un niño de 14 años y de una niña de 11 y que necesita dinero par poder mandárselo. Dice que están buscando un futuro mejor y que ha venido a España para poder proporcionárselo a su familia.

Omar: “Quiero mandar dinero a mi familia. Buscamos un futuro mejor. A mi me gusta trabajar, queremos trabajar no queremos dormir. Yo he venido a España buscarme la vida”.