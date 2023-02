El universo del Otaku contagia de luz y color el carnaval de Arucas

La Mañana de COPE Gran Canaria ha emitido su programa desde Arucas con motivo del Carnaval que este año está dedicado al mundo del Otaku.

El alcalde del municipio, Juan Jesús Facundo, reconoció que se ha realizado un programa muy “bueno para vecinos y vecinas,” recordando que en la localidad hay barrios que tienen gran tradición carnavalera como Montaña Cardones “donde nació el carnaval en la isla” o el barrio de El Trapiche con actos exclusivos, además avanzó que este año también se incorporará Lomo Quintanilla con actividades.

Las celebraciones, que comenzarán el 20 de febrero y se prolongarán hasta el 18 de marzo, están inspiradas en el ‘Mundo Otaku’, temática elegida por votación popular hace varias semanas.

No faltarán las cabalgatas, tanto la de adultos como la infantil; el Memorial Tomás Pérez González, con Los Nietos de Kika y Kikirinietas más la murga ganadora del concurso “La mejor letra tradicional”; la actuación del humorista Maestro Florido; el Baile para Mayores; y la Gala del Carnaval

Marta Sánchez estará también en nuestra ciudad. La podremos ver en el Carnaval de Día, el 4 de marzo. Durante esa jornada cantarán además Los Salvapantallas, La Buena Vibra, Los 600, Tataband y Grupo Arena.

El programa de actos recoge además talleres de maquillaje y de iniciación al dibujo, manga y sesiones de cuentos, entre otros eventos lúdicos y culturales.

El Regidor hizo balance de su mandato, reconociendo que no ha sido una legislatura fácil, "comenzamos 2020 con la pandemia y nos absorbió en un trajo de emergencia y necesidad, era como un estado de guerra, abordar lo sanitario y económico y esto afectó a los años siguientes para proteger a los vecinos y reactivar la economía, destinamos también presupuesto en cultura, servicio social, dinamizamos los barrios y el desarrollo incrementando en partidas con más de 800.000 euros a las pymes,

El regidor también habló del mandando reconociendo que “no ha sido una legislatura fácil, pero hemos estado a la altura,” esta semana presentó su candidatura a la reelección “espero contar con la confianza de la población y revalidar un triunfo que hemos trabajado cumpliendo la mayoría de los logros que nos propusimos”.

Facundo también habló de la importancia que supone la dinamización en el municipio para generar economía, “es importante que lleguemos con diferentes actividades como el cangrejo Fest en la costa, pero también en todos barrios para dinamizar e intentar mejorar accesos y zonas de esos barrios para que la gente llegue de forma más cómoda a estos lugares.”

En cuanto a los proyectos en marcha, apunto que “todavía queda el pasaje de Venezuela, dos centros de formación de empleo para desarrollar los PFAES, la finalización de la circunvalación, GC-2, GC-3 que en el paso por la zona de los bomberos es vital resolverla lo antes posible al igual que los 21 millones de euros de la nueva circunvalación para mejorar la conexión y evitar caravanas vecinos que vienen de teror y valleseco."

También apostó por el centro ocupacional en visvique o el futuro campo de fútbol 11 para el Cardones FC, o cualquier equipo que quiera utilizarlo, esta última actuación espera tenerla finalizada antes de fin de mandato.

Si logra revalidar la alcaldía, Facundo apuntó que uno de los grandes objetivos es el mercado de abasto: “por fin desbloqueamos el expediente, no ha sido fácil, es una construcción sin visto bueno de industrial, sin licencia, tampoco enganche de agua y luz y los intentos para captar inversores no han sido fácil, son casi 7 millones de euros que se deben destinar, pero esto no quita que tanto nosotros como el concesionario intenten llegar a acuerdos, y desde 2016 al comienzo de la apertura de expediente, y por fin lleguemos a la resolución y con esta a ver si en los próximos años podemos desbloquear el asunto y abrirlo.”

Uno de los proyectos que se pretende ejecutar son las viviendas de Quintanilla: “no ha sido posible porque el suelo es privado, hay herederos que no quieren vender y expropiar, sería un proceso largo y difícil, eso nos hace que tengamos que renunciar a las subvenciones dirigidas a tal efecto y ahora mismo a pesar de ser un proyecto atractivo tenemos que renunciar a este proyecto y pelear otros como el PTP-15 y defender las viviendas de servidumbre afectadas por el plan.

El alcalde también apuntó que no habrá problemas para revalidar el pacto de gobierno con el PP, “hay buenas sensaciones tanto con la ciudadanía como con los socios de gobierno, ha sido un pacto leal, no hemos tenido ninguna reunión de la mesa de seguimiento, por lo que no habrá inconveniente para volver a gobernar juntos, aunque mi objetivo es lograr la mayoría absoluta.”