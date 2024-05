Una testigo del accidente de Global: "Vi los pies de un hombre debajo de la guagua y salí de ahí"

Una guagua de Global ha acelerado de forma repentina en el interior de la estación de San Telmo mientras realizaba las tareas de carga para cubrir la ruta Las Palmas de Gran Canaria- Teror, arrollando a una mujer de 42 años y produciendo heridas de carácter grave a un varón de 55 que quedó atrapado entre la cabina del chofer y la puerta de entrada del vehículo

La mujer accidentada ha sido trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria ingresando de carácter grave y el varón continúa ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, con un traumatismo torácico grave del que evoluciona favorablemente.

Se desconocen las causas del accidente

El director general de Global, Víctor Quintana asegura que no peligra la vida de ninguno de los accidentados, reconoce que todavía se desconocen los motivos del accidente, “habrá que investigar con las declaraciones del conductor y las grabaciones interna de las guaguas para conocer que ha sucedido.”

La guagua accidentada pertenece a la línea 229 que reforzaba la ruta hacia Teror, había pasado todos los controles requeridos “el vehículo no era viejo, tendría en torno a 8 años, las guaguas en teoría con menos de 12 años están dentro del pliego de la concesión admitida y había pasado todas las revisiones, la ITV, era un vehículo medianamente nuevo y bien mantenido”.

"Vi los pies de un hombre debajo de la guagua y salí de ahí"

El incidente generó mucho revuelo en el interior del recinto, Wendy dependienta de un establecimiento de la estación de guaguas asegura a COPE Canaria que el estruendo “movió todos los cimientos de la instalación”, reconoce que al escuchar el golpe, acudió a la zona del accidente y al ver “unos pies debajo de la guagua” decidió irse de la zona impresionada por la imagen.

"Me llamaron diciendo que mi hermano había sufrido un accidente grave"

Por su parte Servando, hermano de uno de los accidentados apunta que al conocer la noticia salió inmediatamente de su casa a la estación de guaguas, “me llamaron y me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente y que estaba muy grave, ni me dio tiempo de comer, salí lo más rápido que pude hacia la estación”; sin embargo, comprobó que la situación no era tan comprometida como le habían comunicado y pudo hablar con su hermano que fue trasladado a un centro hospitalario.

La compañía ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente las consecuencias de este fatal accidente y espera una pronta y total recuperación de las personas afectadas y se pone a su disposición para todo aquello que pudieran necesitar.

Además, desea reconocer y agradecer la magnífica actuación de los medios sanitarios, bomberos y policía local que asistieron a las víctimas del incidente, como también la colaboración del personal propio y ajeno que presta sus servicios en la Estación de Guaguas de San Telmo, a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) y al Cabildo de Gran Canaria, con quien se ha mantenido la coordinación durante todo el incidente.

Gobal informa que de la mano de su compañía aseguradora, todas las investigaciones para determinar fielmente cuál fue la causa del incidente y esclarecer todas las responsabilidades que se deriven.

