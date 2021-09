Una ONG de la capital grancanaria obligada al desalojo: “Dicen que es el Gobierno de las personas"

Israel Medina, presidente de la Asociación Cofiris, entidad social ubicada en Zárate y encargada del reparto de alimentos en el Cono Sur de la ciudad, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que llevan 8 años realizando una labor solidaria repartiendo alimentos a las familias más necesitadas, sin embargo, en los últimos meses ,el Ayuntamiento capitalino les está poniendo trabas para desempeñar su labor.

“Esto no está ocurriendo solo con nuestra asociación, ya han hecho cerrar a otras antes”. Y es que esta semana les llegaba la petición de desalojo de alimentos. “A principio de mes nosotros pedimos el permiso para repartir los alimentos y en esta ocasión no se nos ha dado”. Israel Medina lamenta que esto repercute en que 30 familias se vayan a quedar sin comida.

Según el presidente de la asociación, no es la primera vez que el Ayuntamiento intenta paralizar su actividad. “Ya nos dijeron hace meses que tendríamos que parar para llevar a cabo unas obras de rehabilitación porque el local no estaba en condiciones, después dieron la orden de no derivar a familias a las ayudábamos y ahora que tenemos almacenados alimentos en los locales”.

Según el presidente de Cofiris, los alimentos vienen del Banco de Alimentos en fases marcadas por la Unión Europea y los plazos están estipulados para que las entidades hagan los repartos en los 4 meses siguientes. A esto se le suma lo que les facilita el Banco de Alimentos para complementar los repartos y que ninguna familia se quede desatendida. “La inspección del Banco de alimentos viene todos los meses a revisar y todas han sido favorables. Ese argumento no tiene lógica”.

Critica que “este es el Gobierno de las personas, pero sin las personas. No solo es entregar comida es una labor social la que estamos desarrollando”. Indica que las familias que atendían están acudiendo a Servicios Sociales para que les hagan la carta de derivación con la que pueden acudir a la asociación, ya que se ven desatendidas por el Ayuntamiento. “Aunque presuman de que hay mucho dinero no llega y lo que hacen es poner trabas a las asociaciones que queremos ayudar”.

Israel Medina lamenta que tendrán que desalojar el local y que no saben qué va a pasar. Espera que en los próximos días se les ofrezca un local alternativo para ubicar su actividad. “En la misma calle hay 3 edificios municipales vacíos y no nos quieren ceder un local. Espero que tengan voluntad política para solventarlo”.