A pesar de llevar más de nueve meses en pandemia, algunos colectivos aún parece que no lo han comprendido. El pasado sábado día 12 de diciembre, la murga grancanaria, los Chacho Tú, celebraba su tradicional almuerzo navideño, sin respetar ninguna medida sanitaria. En los vídeos e imágenes colgadas en las redes sociales por parte de la propia murga, se ve que si bien es cierto que ninguna mesa supera los seis comensales, no se mantienen las distancias, y se produce una aglomeración de casi 40 personas, en un local cerrado, sin ventilación de ningún tipo.

Así a lo largo de la fiesta se ve como los integrantes de cada mesa se van intercambiando, algo que no está permitido, y no todos llevan la mascarilla puesta, una vez que han terminado de beber y comer. Por otro lado, se saltan otra recomendación de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, como es la de no cantar, y se observa como se abrazan al hacer los coros y para realizarse las correspondientes fotografías con la finalidad de inmortalizar el momento.

“SI UNO LLEVA UN PAR DE COPAS Y SE ABRAZA NO PODEMOS HACER NADA”

Desde la murga, su director Javier Guerra, confirmaba a COPE Canarias, que el almuerzo efectivamente se celebró, aunque “con todas las medidas”. Defiende el acto, donde “todos estaban en mesas de seis personas”, y aunque asegura que eran casi 40 personas, “no podemos hacer nada si alguien que lleva unas copas, se levanta”. Además, defiende que un día después fue a otro restaurante y había tanta gente “como donde la murga hizo el encuentro”.

En cuanto al grupo de música que amenizaba el momento matiza que se trata de unos profesionales que no forman parte de la murga. Aunque la situación en la isla de Gran Canaria no es tan preocupante como en Tenerife, no es menos cierto que cuenta con 9.764 casos acumulados, 31 más que el sábado.