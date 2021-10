Una mujer con un tumor en el cráneo: "Llevo tres años esperando a que me vean en un hospital"

Zaida Martín es una mujer de 37 años de edad de Puerto del Rosario. Ha denunciado a través de las redes sociales que a pesar de tener un tumor en el cráneo lleva 3 años esperando a ser atendida por un cirujano maxilofacial del Hospital Insular de Gran Canaria

En COPE Gran Canaria Zaida ha relatado su calvario. Nos cuenta que está sufriendo una enfermedad diagnosticada como rara. Su nombre es displasia fibrosa ósea craneofacial. En resumidas cuentas, un tumor que no tiene tratamiento, pero que es operable.

Zaida Martín: “Es un tumor que camina por el hueso del cráneo, destruye y descalcifica el hueso que toca. Es una masa invasora que crece y empuja mi cerebro, mi ojo y el dolor es insoportable”.

Esta mujer ha relatado que hace 7 años le diagnosticaron esta enfermedad y que ya ha sufrido cuatro operaciones en su cabeza. A pesar de esas operaciones sigue con el mismo problema y denuncia que un médico dijo vía telefónica que era inoperable., porque lo tiene alojado en la base del cráneo y es imposible de quitar.





DIAGNOSTICADA POR PRIMERA VEZ EN UNA ÓPTICA

Este sufrimiento comienza hace 7 años cuando acude a una óptica por un fuerte dolor de cabeza. Zaida relata como en una revisión le descubren que “tenía una masa empujando su ojo, lo que le producía fuertes dolores”.

Zaida Martín: “El óptico me hace un informe, se lo doy a mi médico de cabecera y él se lo manda a un neurólogo. Ahí me hacen algo de caso y finalmente me proceden a hacer un TAC”.

En COPE Gran Canaria relata cómo le descubren “tres lesiones en mi cráneo: una en la parte de atrás de la cabeza, otra en el lado derecha y otra detrás del ojo”.

Asegura que no puede describir por lo que está pasando, pero que “es un dolor de cabeza 24 horas al día, día noche, no puedo dormir, me levanto con los ojos inflamados etc. Es insufrible”.

3 AÑOS SIN ACUDIR AL HOSPITAL Y 2 SIN CONTROL DE SU ENFERMEDAD

Nos contaba que la solución que le dieron para sus dolores era ingerir 20 pastillas diarias e incluso que les administraran morfina. Ella lo único que pide es que le vea un especialista para poder saber si finalmente su enfermedad se puede operar o no.

Zaira Martín: “Yo diariamente me tomo 20 pastillas. Para el dolor solo me dan la solución de darme morfina. Yo tengo un niño y no puedo estar en una cama. Tengo 37 años, ¿qué tengo que morirme en una cama?”.

En nuestros micrófonos denuncia que “esto sigue creciendo y llevo dos años sin ningún tipo de control. Obviamente esto va a peor. Todo lo que sé sobre mi enfermedad es haciendo un gran sacrificio por parte de mi familia, haciéndome pruebas y yendo a médicos privados.

Zaida Martín: “La Seguridad Social lo único que hace es cambiarme citas, de 6 a 6 meses. Ya me las habían cambiado de abril para octubre de 2021 y me han vuelto a llamar para decirme que me la cambian para marzo de 2022”.

La enferma insiste en que “llevan 3 años sin verme. El año cuando peor estaba la pandemia no me pudieron ver y como ha sido todo telefónico pues llevo casi tres años sin que un especialista de un hospital me atienda”.

EN MANOS DE ABOGADOS PARA RECLAMAR LA ATENCIÓNS SANITARIA

Zaida Martín señala en COPE Gran Canaria que ella lo único que quiere es que le den la cita, que lo vea un especialista para descartar quién debe verla y finalmente solucionar su problema.

Gracias a la opinión de un médico privado ya sabe que hay varias opciones y una unidad específica del cráneo. Pero al ser privado, necesitaría la derivación de la Seguridad Social, porque no se lo puede pagar de su bolsillo.

“Un médico de la privada me dice que el no cree que me deban mandar a un neurocirujano. Considera que el hospital es el que debe enviarme a una unidad específica de base de cráneo en Barcelona o Madrid”, aseveró.

“Hemos preguntado precios para ir a la unidad que me recomendaron y solo verme son 2.000 euros entre la consulta, la estancia y los billetes. Yo no me lo puedo permitir. La Seguridad Social lo cubre, pero son ellos los que me tienen que derivar a través de los papeles”, añade.

Zaida Martín: “Yo lo que quiero es que me den una cita ya para que me digan que si no pueden hacer nada me deriven a donde si se pueda. Acabar con esto y que no me dejen con esta desesperación que me está consumiendo”.

7 AÑOS CON RECLAMACIONES: “NO PUEDO ESPERAR 5 MESES MÁS”

Zaida Martín lleva 7 años con reclamaciones, pero con el miedo a las represalias a lo que me pase. “A estas alturas me da igual, solo necesito que me atiendan.

“Estoy en manos de los abogados, viendo que las reclamaciones en hospital no llegan a ningún sitio tengo que intentarlo así. No puedo esperar 5 meses más.

“Mi cita la tenía para el 20 de octubre y me la cambiaron sin explicación para marzo de 2022. Es más, incluso te dan un teléfono para reclamar y no lo coge nadie, parece un número fantasma”, concluye.