Una mujer con escasos recursos pide ayuda a las administraciones públicas: "Me dicen que me busque la vida"

María Imelda es una mujer de 56 años que vive en San Bartolomé de Tirajana y que atraviesa una delicada situación personal, porque no tiene trabajo y no tiene derecho a cobrar una prestación por su edad.

Imelda no puede afrontar el pago de los 400 euros del alquiler y vive con con la amenaza constante de quedarse sin techo donde vivir: “Mi madre falleció en el mes de marzo pasado y he cuidado de mis padres durante mucho tiempo y por eso no he trabajado, aunque he estado buscando trabajo durante años. Nadie me ha llamado, ni siquiera para barrer, y estoy con cero euros y pasando hambre”, confesó en COPE Gran Canaria.

Cuando acude a pedir ayuda a las administraciones públicas, concretamente a la concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento sureño, se encuentra con la misma respuesta: “Se encogen de hombros y me dicen “búscate la vida”. Me comentan que eso le pasa a mucha gente, pero eso no me soluciona nada, porque yo tengo que mirar primero por mí misma. Con todo el respeto, se deben creer que tengo una planta en casa que da euros...”, explicó la mujer afectada, quien añadió con ironía que “la respuesta que me dan los Servicios Sociales del ayuntamiento es digna del nombre. Les viene grande no, lo siguiente...”

Imelda se pregunta si sería conveniente ayudar a las personas que han cuidado de sus padres durante toda la vida: “Yo no digo que haya que premiarme por eso, pero al menos sí recibir una ayuda por evitarle problemas a las instituciones públicas”, expuso.

El propietario de la vivienda donde vive le permite habitar la casa a la espera de que mejore su situación: “Le voy a pagar la mitad, doscientos euros, hasta que me lleguen los electrodomésticos para vivir, pero aun así me ha dado un ultimátum y un plazo de dos semanas o me voy a la calle”,