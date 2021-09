Una moto bien estacionada colapsa la GC-1 y provoca retenciones kilométricas

La avería de una motocicleta ha ocasionado un auténtico colapso en la GC-1, sentido sur a primera hora de la mañana de esta jornada de jueves. Las retenciones que ha ocasionado han llegado por encima de Hoya de la Plata, a pesar de que el punto del incidente se encontraba más abajo, a la altura del polígono industrial de El Goro.

De momento no se conocen los detalles de por qué la motocicleta se ha averiado, pero su conductor ha actuado con presteza para situarla en el arcén con el objetivo de no perjudicar el tráfico rodado. A pesar de que no suponía ningún problema al haber sido estacionada correctamente, el efecto mirón y también el vehículo de obras públicas que pedía cambiar de carril, han acabado ocasionando un tremendo atasco en la principal vía de salida de la capital grancanaria hacia el sur.

??¡Precaución!??



RETENCIONES en salida a la ciudad tanto por parte baja, Av. Marítima como por la GC-3. @CarreterasGC informa de #accidente en el Goro con los vehículos ya retirados aunque quedan las retenciones residuales.???????? pic.twitter.com/uivKUAyjqq — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) September 16, 2021

