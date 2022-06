Una ministra saharaui dice que Argelia "ha movido ficha ante una traición"

La ministra saharaui de Servicios Sociales, Suelma Beiruck, ha expresado este jueves en Gran Canaria su decepción con el Gobierno de España por lo que considera una "traición" a su pueblo y ha señalado que Argelia "ha movido ficha" tras "haber dado muchas oportunidades" a Madrid.



Para Beiruck, "Argelia lo ha dejado claro" y ha dado "muchas opciones a España para que rectifique" su "injusta postura" de apoyar la propuesta de Marruecos de ofrecer a los territorios saharauis ocupados un estatus de autonomía dentro de su país.



La ministra ha recalcado que Argelia respalda la causa saharaui por la independencia, porque está a favor "de la lucha de un pueblo", y su postura es "una demostración de solidaridad y apoyo".



Suelma Beiruck considera que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este miércoles en su comparecencia ante el Congreso que "sigue en su intransigencia", al reiterar "de nuevo que apoya a esta autonomía propuesta por Marruecos".



Para esta ministra, Pedro Sánchez "está solo y se ha quedado aislado", porque "los políticos y los pueblos de España no están de acuerdo con esta postura" y "solo él sabe la estrategia que hay detrás de esta decisión".



Beiruck se ha mostrado "convencida" de que "pronto se despejara la incógnita, más pronto que tarde". "Argelia está indignada al igual que el Sahara", ha añadido.



Aunque ha explicado que "es una incógnita porque se desconocen los motivos que le han llevado a este giro", es "evidente" que "hay alguna presión sobre Sánchez", quien, desde su punto de vista, está usando al pueblo saharaui como moneda de cambio.



Ha asegurado que el pueblo saharaui se ha "acostumbrado a la traición", aunque en este caso entienden que "no es una traición del pueblo español ni de los políticos españoles, sino una traición puntual de Pedro Sánchez".



"Nadie puede hablar ni decidir por el pueblo saharaui y vamos a seguir luchando por nuestros derechos", ha subrayado.



Suelma Beiruck ha hecho estas declaraciones al ser recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), quien ha defendido que se vive un momento "especialmente trascendente para el pueblo saharaui y para la geoestrategia internacional".



Es "un momento singular donde es mas necesario que nunca visibilizar el trabajo del pueblo saharaui" y mostrar la oposición a la decisión del Gobierno de España de "apostar por la autonomía que propone Marruecos y traicionar al Sahara en contra de los derechos que hemos defendido siempre", ha argumentado Morales.



El presidente del Cabildo sostiene que "Marruecos usa el chantaje contra el Gobierno de España para seguir sometiendo al Sahara" y este chantaje "afecta también al pueblo canario".



Antonio Morales opina que "el espionaje de Pegasus a varios miembros del Gobierno de España, sin duda, tiene que ver con esta decisión tomada", porque "siguiendo la línea de puntos llegamos a la misma conclusión, que probablemente esté Marruecos".



Se están "usando las aguas de Canarias como elemento de presión y ya ha afectado a la pesca artesanal, haciendo desaparecer flotas pesqueras que recalaban en nuestros puertos", así como el tomate y las prospecciones en las cercanías de las islas, ha alegado.



Este "chantaje", ha dicho, "no se puede permitir" porque "sin duda afecta al futuro del Sahara y Canarias" y al compromiso defendido con el Sahara.



Por ello, ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al pueblo saharaui y ha insistido en "pedir respeto a los derechos humanos de los territorios ocupados y al derecho internacional".