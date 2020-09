Una madre denuncia aglomeraciones a las puertas de un instituto en Gran Canaria

Sole es una madre, que denunció a través de las redes sociales las aglomeraciones de niños a las puertas del instituto de El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria.

Critica que a pesar de que el instituto ha convocado a los niños a diferentes horas, ni siquiera han abierto las puertas del centro. Es por eso que todos los niños se han concentrado en el mismo sitio, a la espera de acudir a sus clases.

Sole no entiende que esto esté pasando y reclama al centro que salga algún profesor a poner orden. Lo hace tras grabar que nadie estaba controlando o ordenando la situación.

Esta última semana hemos visto otras situaciones en las que se han visto a muchos padres a las puertas de los centros escolares, sin seguir la recomendación de la distancia de seguridad. Ahora la situación cambia, ya que se trata de los escolares los que están esperando a que el propio centro escolarabra las puertas provocando estas escenas.

Algunos padres atónitos estaban muy preocupados y no entendían la falta de organización por parte del centro escolar, por lo que “iban a pedir explicaciones”.

VÍDEO DENUNCIA

Sole: “No voy enfocar a ningún niño, pero díganme si esto es normal que esté petado de niños fuera del instituto y no abren las puertas”.

Además esta mujer ha pedido a sus amigos de Facebook que compartan la grabación con mucha gente para que llegue a un número mayor de personas. "Vamos gente todo el mundo a compartir que esto es una vergüenza, esto es en el instituto de El Batán. Esto es una pasada, a ver si esto les va a parecer normal".

Critica que a pesar de que les avisaron de que iban a tener turnos para poder entrar al colegio, el cento no abrió sus puertas creando esta situación. "Unos entran antes que otros y no han abierto ni las puertas, que me digan a mi si esto es normal . Que no les importan los chiquillos".

La afectada también se pregunta porqué nadie sale a la puerta para ordenar cómo deben entrar sus hijos y también es apoyada por otro grupo de madres y padres, que estaban sorprendidos con esta situación.