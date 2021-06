Una fiscal experta en violencia de género: “Las mujeres sacan a la agenda temas que la sociedad no quiere ver"

Inés Herreros, fiscal de Las Palmas especializada en violencia de género y vocal del Consejo Fiscal, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que las mujeres están poniendo en la agenda social y política temas que la sociedad, hasta ahora, no ha querido mirar. “Hasta hace muy poco nadie conocía qué era la violencia vicaria que entra dentro de la violencia de género”, apunta. Y es que, con el suceso acaecido con las menores desaparecidas en Tenerife, Anna y Olivia, los medios de comunicación y la población a través de redes sociales han expresado mensajes de denuncia y repulsa contra este tipo de ataques.

“Este ataque supone la cosificación de la mujer en el último caso. El hombre cree que es suya y le quiere hacer el daño más terrible al acabar con la vida de sus hijas”, advierte la fiscal. Asimismo, se ha puesto sobre la mesa que la mujer no es la culpable en estos casos y se ha desmentido la afirmación de que “un maltratador puede ser un buen padre”.

Inés Herrero ha destacado que la única forma de parar este tipo de actos es denunciarlos y dar más visibilidad y apoyo a las víctimas, “desde las formas de violencia de género de menor intensidad a más. Hay que señalar a los culpables”.

La fiscal de Las Palmas insiste en que es necesario intentar cambiar este tipo de comportamientos. “No podemos seguir señalando a las mujeres, riéndonos de sus cuerpos, no se nos puede interrumpir cuando hablamos, ni decir que lo que se nos da bien es la cocina. No se puede decir a las niñas que se dediquen a carreras de cuidados y no a ingenierías, ni obligarlas a usar faldas y a los niños pantalón. No podemos seguir mandando estos mensajes”.

La fiscal destaca que aún no se ha alcanzado la igualdad real en la sociedad entre hombres y mujeres, a pesar de que se han logrado avances normativos y de derechos. “La igualdad real será esa en la que cuando vayamos a un banco se nos tome en consideración y en los trabajos nos traten igual. Es esencial trabajar para que esto cambie”.