Una familia numerosa vive el confinamiento en la oscuridad

La Familia Barrera, junto a sus siete hijos viven el confinamiento sin electricidad en una finca de casi 10 mil metros cuadrados, en el barrio de Diseminado de Antigua, en Fuerteventura.

Esta familia reside en este espacio desde hace tres años y nunca han podido disfrutar de un sistema eléctrico en condiciones. Actualmente utilizan un panel solar y un motor que les permite por ejemplo poner lavadoras, aunque casi no tienen electricidad. Esperan que dentro de aproximadamente dos meses puedan tener más paneles solares y un molino, para proporcionarles esa ansiada luz.

Ergual Barrera, majorero de 36 años de edad y Diana, austriaca de 33 años se casaron hace 14 años con la idea de formar una familia, y finalmente ya cuentan con siete hijos. Ergual nos contaba que cada niño de su familia ha sido buscado y que a pesar de algunos comentarios entre los vecinos que buscan desacreditarlos, están muy felices de tenerlos.

Ante la compleja situación que demanda el mantener una familia tan grande, a los Barrera, no les causa mucha preocupación, sino más bien un "grandísimo reto y aprendizaje". Ergual destacaba que siguen con su “disciplina como pieza fundamental del rompecabezas”.

A pesar de estar confinados, siguen manteniendo las mismas rutinas del día a día: los niños se preparan temprano y se levantan a la misma hora que cualquier día normal. Por ello Ergual nos comenta que “todo esto no sería posible sin el esfuerzo y sacrificio de su esposa Diana”.

En los micrófonos de COPE Fuerteventura el padre de esta familia numeros, nos contaba que ellos estaban “acostumbrados a hacer salidas todos los fines de semana y que echan en falta, sobre todo, el contacto social con familiares y abuelos.

Ergual Barrera además también resalta que todavía no habían salido a pasear con sus hijos ya que en su opinión no “ ha llegado el momento de estar sacando a los niños a la calle. Ya que no sabemos lo que va suponer esta nueva medida para toda la población”.

Los Barrera valoran mucho “la conciencia y la responsabilidad a la hora de tener que tomar una decisión, por ello creen que la paciencia es la mejor vía para sobrellevar el confinamiento. Tampoco esconden las ganas que tienen de poder visitar a sus familias, de que sus hijos puedan ir a disfrutar al parque o estar con sus abuelos”.

Ergual acude a su puesto de trabajo a diario, aunque en un horario más reducido que el habitual. Diana, su mujer se queda a cargo de la casa, de sus hijos y les dedica mucho tiempo practicando una “buena disciplina para lograr armonía entre ellos”.

De igual manera, Ergual nos asegura que “tanto él, como su familia no le temen al coronavirus, pero si es verdad que les causa temor el contagiar alguna persona que sea población de riesgo”.

El propio Ergual viva este confinamiento como una experiencia “un experimento que me ha gustado”, concluye.