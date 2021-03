Una familia numerosa tiene que pagar 280€ en pruebas para poder viajar en Semana Santa

José María González, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias y padre de 5 menores, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que esta Semana Santa atípica se presenta con dificultades.

Los parques, centros de ocio y la mayoría de campamentos a los que suelen recurrir algunos padres para las fechas festivas están cerrados. Tampoco pueden relacionarse con no convivientes y para viajar tienen que asumir los costes de las pruebas covid.

“Nosotros, como muchas familias, optaremos por quedarnos en casa”, advierte. Según José María, durante la pandemia del coronavirus no se ha tenido en cuenta a las familias, “a nosotros se nos agrava el problema al ser más”, destaca.

Y es que, siendo 7 en el hogar, José María y su familia tendrían que asumir los costes de una prueba por persona para poder viajar por ocio a otra isla durante la Semana Santa. “Si cuesta 30€ el test para cada uno, son 280€ en total. Nos descuadra todo el presupuesto del viaje”, señala.

Las familias numerosas tienen subvencionados los traslados entre islas entre un 20 y un 50% según sus características. “Con el descuento del 75%, más el 20% adicional que se nos aplica, las familias numerosas nos movemos en barco pagando un 5% del viaje o nada”. Ahora los costes son muy superiores.

Sin embargo, no desplazarse de la isla no es el único problema que se plantea a las familias numerosas. “No tenemos actividades en las que apuntar a los niños, solo podremos pasear y eso teniendo en cuenta que uno de los dos no trabaje”.

José María asegura que él tiene la posibilidad de teletrabajar durante esta semana, pero hay otros padres a los que en sus trabajos no se les permite esta opción. “Encima no se puede estar con no convivientes, no pueden tirar de los abuelos que son además un factor de riesgo”.

El presidente de la asociación lamenta que algunas familias tendrán que incumplir las normas, ya que necesitan que una persona de fuera del hogar acuda a cuidar de sus hijos. “Lo hará con mascarilla, pero tendrán que recurrir a alguien”.