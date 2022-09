Una familia canaria pide auxilio para trasladar a su hijo enfermo de Bali

Sonia e Iban son dos jóvenes canarios que se encuentran en Bali y han lanzado un mensaje de auxilio para salvar a su hijo Mateo, de un año y nueve meses. Esta familia de Lanzarote está utilizando las redes sociales para difundir el caso del pequeño, que se encuentra ingresado en un hospital de Bali desde hace una semana en la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Hospital Sanglah en Denpasar, Bali.

El menor está luchando ahora mismo contra una anemia hemolítica autoinmune severa por un motivo que aún desconocen. Tras pasar por varios hospitales de Indonesia, todavía no han dado con lo que tiene exactamente, ya que no le pueden confirmar lo que tienes ni darle un tratamiento adecuado. Ahora mismo el menor está recibiendo transfusiones de sangre, pero las necesita de manera permanente porque su niveles de hemoglobina son inferiores al valor normal entre los niños de 6 a cuatro años.

La sanidad en Indonesia es de pago, por lo que ya se han gastado más de 6.000 euros y el seguro no les cbr eso gastos médicos por eso han iniciado una campaña de recaudación de fondos para tratar de continuar con su lucha.

El objetivo principal es obtener suficiente dinero para volver a España en un avión medicalizado para que sea tratado en nuestro paíso en Singapur dond epuedan realizarle a Mateo un diagnóstico firme para que empiecen con un tratamiento espcífico.

LA FAMILIA PIDE AYUDA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

En un escrito que ha hecho público el padre de Mateo cuenta su historia: “Mateo tiene un 1 año y nueve meses, y está ahora mismo luchando por su vida en un hospital en Bali.

Se encuentra en estado grave ingresado en la PICU (Unidad pediátrica de cuidados intensivos) en el hospital Sanglah, (en Denpasar, Bali) luchando contra una anemia hemolítica autoinmune severa por algún motivo que aún desconocemos.

El problema es que en Indonesia no hay recursos (laboratorios) para confirmar un diagnóstico (palabras de la especialista en hematología), y por lo tanto no pueden elegir el tratamiento adecuado.

Nos recomiendan que nos vayamos a nuestro país pero ahora mismo es difícil determinar si es seguro o no. Estamos gestionando un traslado internacional medicalizado o que algún médico pueda llevar el caso de forma remota y posiblemente enviar los medicamentos que aquí no tienen.

A la vez estamos movilizando a donantes de sangre cero positivo y cero negativo para poder seguir haciendo transfusiones de sangre que es lo que le está manteniendo en vida, ya que este grupo sanguíneo en Bali es bastante escaso.

La sanidad en Indonesia es de pago, y sin dinero no hay tratamiento. De momento hemos gastado unos 1000 euros diarios en unos 7 días (adjunto documentos de los dos primeros días) pero estimamos que esto puede incrementarse mucho más Parece que Mateo podría no estar en condiciones de volar a España ya que son 18 horas y debería volar a Singapur, a 3 horas de aquí, pero con una sanidad carísima".

Fotografía de los recibos del hospital. @mateovuelveacasa





"No somos unos malos padres ni irresponsables, teníamos a Mateo en la cobertura familiar, pero no sabíamos que si cancelamos nuestro billete de vuelta (porque al final queríamos volver en navidades) el seguro no nos cubriría, ya que consideran que no es un viaje.

Haríamos lo que fuese por el bienestar de Mateo y estamos dispuestos a gastarnos lo que tenemos y no tenemos para que se ponga bien, pero hacer trámites sin estar en España es complicado. Por eso te pedimos ayuda con una donación, la que sea. Desde luego cambiaría nuestras vidas y te estaríamos eternamente agradecidos, especialmente Mateo”.

