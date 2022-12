Una familia canaria muere en un trágico accidente en Rumanía: “El viaje hasta Subui ha sido infernal”

Una estudiante del programa Erasmus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha fallecido junto a sus padres y su hermana pequeña, en un accidente de tráfico en la localidad de Subui, en Rumanía. El trágico siniestro lo provocó un conductor que intentó hacer un adelantamiento cuando estaba prohibido.

Lamentablemente, chocó de frente con el vehículo de esta familia teldense y se llevó por delante el vehículo y sus cuatro vidas. La familia, procedente de Telde, había viajado a este país de Europa del Este para visitar a Alicia, de 21 años, que estudiaba allí por un intercambio universitario. Su hermana pequeña, en un primer momento estaba en coma y fue trasladada a un hospital de la zona, donde finalmente anunciaron su muerte.

Jin Taira, vicerrector de internacionalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha estado en los micrófonos de COPE Canarias y ha relatado que ha viajado a este país para acompañar a los hermanos mayores de la familia afectada.

Cuenta que se trata de “una situación muy dura, no solo para la universidad, sino para toda la comunidad. Desgraciadamente son personas muy conocidas y queridas y está siendo una situación muy dura. Solo se puede sobrellevar gracias a la generosidad y empatía de la universidad de acogida, la universidad de Subui, que se han volcado de una manera muy generosa y empática”.

Jin Taira: “Desde aquí darles las más absolutas de las gracias, nos han venido a recoger a los hermanos y a mí, desde el aeropuerto de Bucarest, es un viaje de 5 horas en la furgoneta. Además, nos han ofrecido lugares para quedarnos y para los estudiantes también están ofreciendo servicio de psicólogos. Es una situación trágica y bueno, evidentemente, lo que has comentado, han fallecido nuestra estudiante, sus padres y la niña está en muerte cerebral. Es algo realmente trágico y triste para toda la comunidad”.

El vicerrector cuenta en nuestros micrófonos, como Cristina, de 15 años, la hermana pequeña de Alicia sobrevivió al accidente, aunque “su situación ya es irreversible. Si tienes muerte cerebral no hay solución para la recuperación”.

Asegura que venía con la esperanza de que ella pudiese estar mejor. “Veníamos con la esperanza, de hecho, lo más rápido que hemos podido para estar junto a ella. Nos ha tocado un viaje infernal, hemos tardado 30 horas, y nos informaron que esa era la situación. Ese es el problema, porque de la muerte cerebral, la recuperación no es posible”.

En cuando a los dos hermanos que viajaron junto a Jain, dice que “son dos personas estupendas, que han venido aquí todo lo entero que pueden estar. Estamos apoyándole anímicamente y también de manera administrativa, el papeleo de la universidad y hasta donde podamos llegar”.

Jin Taira: “Están aquí efectivamente. La verdad que dos personas estupendas y que lo están pasando muy mal. Nosotros, poe supuesto, estamos aquí para reconfortarles y apoyarles en lo administrativo y técnico que es muy engorroso”.

Jin Taira cuenta que hicieron el viaje en carretera, la mima donde ocurrieron los hechos, de noche y con niebla. Han ido por la misma carretera, en un viaje que ha durado muchas horas y que lo relata como “infernal”.

Han podido comprobar como son las vías de Rumanía y la oscuridad que hay en las carreteras, además de las inclemencias climatológicas. “Digamos que hicimos este viaje, desgraciadamente esta noche; tuvimos niebla y nieve. Sobre el adelantamiento, me decía un agregado del interior, que no es algo que les sorprenda, porque la seguridad viaria puede ser difícil porque no hay una conexión de dos carriles. ¿Qué ha pasado?, pues una persona que ha tenido impaciencia y esa impaciencia ha llegado a convertirlo en una tragedia”.

Jin Taira dice que está muy agradecido con la universidad de Subui y sobre todo con todas las personas que se han preocupado por este asunto. “No sé todavía muy bien que decir, muchas gracias por ponerse en contacto, espero que esto sirva también la angustia que puede estar sufriendo los amigos y sobre todo informar a la gente de lo que ha pasado. Espero que por lo menos se puedan tranquilizar en parte, teniendo información”.

Concluye dando las gracias y asegurando que se sienten “reconfortados por la gente canaria que nos ha mandado todo su apoyo y nos ha mandado mensajes. Dar las gracias a toda la institución de la universidad de Subui, ya son amigos, son como familia...la manera que se han volcado es difícil verlo en otras instituciones y me ha emocionado.

LA ULPGC COLABORARÁ EN LA REPATRIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La ULPGC expresa su pesar por el fallecimiento de la alumna del Grado en Educación Primaria, Alicia del Carmen Rodríguez, su hermana Cristina y sus padres a causa de un accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo en Rumanía.

La alumna se encontraba en dicho país realizando una estancia de movilidad dentro del Programa Erasmus y sus familiares se habían desplazado hasta allí con el fin de pasar unas vacaciones en familia.

Tras conocerse el suceso, el Vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional de la ULPGC, Jin Taira, se desplazó hasta Rumanía, donde se encuentra en estos momentos para dar apoyo a sus familiares y al resto del alumnado de la ULPGC que permanece en el país realizando sus estancias de intercambio.

El Rector de la ULPGC, Lluís Serra, y toda la comunidad universitaria, manifiestan su sentido pésame por tan sensible pérdida y se unen al pesar de su familia, amistades, compañeros y compañeras.