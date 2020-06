“Una escuela infantil que tiene que seguir las directrices de las autoridades sanitarias es una cárcel"

Las escuelas infantiles de Canarias podían abrir sus puertas desde el pasado lunes, cuando todas las islas entraban en la Fase 2 de la desescalada del confinamiento. Héctor Quintana, fundador de la Plataforma de Escuelas Infantiles de Canarias y coordinador del Centro Infantil Mi Lunita en Agaete, aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que a día de hoy no tienen un protocolo fijado para poder abrir estos centros.

“Hemos hecho averiguaciones con empresas de riesgos laborales que nos han dado las indicaciones de las medidas más pertinentes si queremos abrir, pero no hay una directriz marcada desde Educación”, afirmaba.

Él contaba que algunas escuelas infantiles han decidido abrir sus puertas dado que al estar dos meses cerradas su economía se ha visto muy perjudicada y en caso contrario no podrían volver a reactivarse. Sin embargo, al fundador de la Plataforma de Escuelas Infantiles de Canarias no le parece la mejor opción. “Se trata de niños, a un menor de un año no puedes tenerlo a una distancia de dos metros si está llorando o con respecto a otros compañeros, es imposible”, aseguraba.

Por eso, Héctor Quintaba afirmaba que “una escuela que tiene que llevar esa forma de trabajo no es una escuela, es una cárcel”. Para él es esencial que los menores de 3 años puedan interactuar entre ellos, mostrarse afecto y jugar juntos al aire libre, ya que estas actividades fomentan la obtención de los principales objetivos de dichos centros. “Muchos no tienen hermanos y la escuela es como una segunda casa”. Por eso, el educador señalaba que no van a abrir para trabajar en estas condiciones.

“Lo más serio y responsable desde la dirección del centro es hacer caso de las directrices del organismo competente, Educación. Si las escuelas de primaria no abren nosotros tampoco”. Para Héctor Quintana, lo principal debería ser prepararse este verano para que los menores puedan regresar a las escuelas el próximo curso con la máxima higiene y protección, pero con normalidad.

EL SEGURO NO CUBRE CONTAGIOS POR COVID

Asimismo, según el fundador de la Plataforma de Escuelas Infantiles, las aseguradoras no cuentan con pólizas relacionadas con el tema de la pandemia. Por lo que no saben quién se haría responsable en el caso de existir un positivo entre los alumnos.

“Es un tema serio, estamos hablando de niños. Ojalá no pase nada, pero, si pasa, ¿quién se hará responsable?”, se planteaba Héctor Quintana.

Él además se centraba en el aspecto referente al protocolo de actuación en el caso de detectar un contagio en la escuela. “Si un niño da positivo en un centro hay que poner en cuarentena a toda la escuela”. Para Quintana, esto sería una situación inviable. Por ello, él asegura que en estos momentos hay que prepararse para el próximo curso y los menores permanecer en sus casas.

“Todos queremos abrir, pero lo principal es la salud de los niños”, insistía.