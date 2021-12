Una enfermera sobre los contagios de covid en los centros: “No es por salir de fiesta, sino por trabajar"

Una enfermera de Atención Primaria de Gran Canaria, se ha defendido de las críticas de ciudadanos que han acusado a sanitarios de contagiarse de covid por “salir de fiesta”. Patricia Brito insiste en que si contraen el virus es porque están cuidando y curando diariamente a enfermos en los centros de salud.

Patricia Brito: “Has tocado diana. Yo estoy muy sensibilizada con el toque de queda. Ahora parece, sobre todo en redes sociales, en Twitter y se habla de que los sanitarios estamos saliendo de fiesta y nos estamos contagiando. Quiero dejar claro que no, nosotros nos contagiamos porque estamos todos los días con personas”.

“Yo tengo que sacar sangre, tengo hacer curas, ir a domicilios y tratar a los crónicos, los grandes olvidados de esta pandemia, que se están quedando atrás porque las otras circunstancias nos obligan a que los dejemos rezagados. Entonces, nos contagiamos mucho por nuestro trabajo. Por estar ahí, al pie del cañón”, aseveró.

Esta enfermera demás pone un ejemplo: “A mí me toca en mi centro de salud hacer respiratorio, entonces yo me pongo un EPI y me toca hacer en una mañana 35-45 antígenos. Entonces hay riesgo y ahí y donde nos enfermamos”.

También se queja de la falta de personal: “Enfermeros no hay, las listas están agotadas, están tirando de doblajes y de que unos u otros salgamos. Porque es así, estamos contaminándonos todos y no hay personal. Que quede claro, yo salgo a cenar con mis amigas y me contagio, le puede pasar a cualquiera, pero esa historia de que los profesionales salimos de fiesta y nos contagiamos, no. Eso no, porque muchos nos estamos contagiando trabajando”.

Concluye destacando: “Yo creo que el toque de queda debe estar en la cabecita de todos. Todos debemos tener sentido común y todo iría mejor. También entiendo que la vida tiene que seguir, que la gente quiera salir, que la gente tenga que trabajar en sus negocios... pero hay que aplicar el sentido común”.