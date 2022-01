Una enfermera que recibió un correo amenazante asegura que teme que le hayan robado información confidencial

La Mañana de COPE Gran Canaria ha logrado charlar con una enfermera que ha recibido un correo amenazante por parte de dos grupos negacionistas donde reprobaban la vacunación a los menores. Alicia del Mar González, enfermera de pediatría reconoce que cuando abrió su correo corporativo y leyó el contenido del mensaje entró en shok, desvela que las dos organizaciones remitentes se presentaban como organizaciones sin ánimo de lucro.

El mail estaba dividido en cuatro puntos fundamentales; el primero que estaban difundiendo la vacunación en menores entre cinco a once años, cuando esta vacuna estaba en fase experimental, el segundo punto acusaban a los sanitarios de desinformar a las familias, porque según las organizaciones negacionistas, las vacunas no estaban prescritas, el tercer punto se basaba sobre las posibles reacciones adversas de las vacunas inculpando a los sanitarios de no informar a los padres de posibles efectos secundarios y el cuarto, quizás el más controvertido, aseguraba que los enfermeros del Servicio Canario de la Salud estaban practicando intrusismo profesional y que si continuaban con su labor, en el plazo de dos días, acudirían a los tribunales.

La enfermera reconoce que ninguno de los profesionales sanitarios recibieron mensajes a sus correos personales: “todos fueron al correo corporativo,” sin embargo su temor se basa en el rastreo de los grupos negacionistas para averiguar sus correos porque ninguno de ellos están publicados, González pone el foco en este aspecto, asegura que los sanitarios pediátricos también atienden a los pacientes por mail y muchos de ellos envían fotos de las patologías de sus hijos: “a mi más que miedo y amenaza a mi persona, el miedo que me da es; hasta donde han llegado y la posibilidad de un robo masivo de datos.”

González desvela que hoy algunos compañeros han recibido un correo por parta de los mismos grupos antivacunas informando que han dado de baja de forma definitiva las direcciones de correos sustraídas, para la sanitaria es una forma de evitar que la denuncia efectuada por el Servicio Canario de la Salud, tenga mayor recorrido penal “yo creo que esto es un sálvese quien pueda ahora que hemos metido la pata, sin embargo lo hecho está y lo que realmente me preocupa es la información confidencial que tenemos en nuestros correos.”

La enfermera reconoce que es normal que se encuentren con pacientes o padres que son antivacunas, “estamos acostumbradas a encontrarnos con pacientes que dudan de la vacuna, y tenemos pacientes que no se han vacunado nunca y tratamos de darles información basada en la evidencia científica.”