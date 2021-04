Una enfermera del SCS: “Algunos positivos en coronavirus se están saltando el confinamiento”

Una enfermera del Servicio Canario de la Salud ha denunciado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que la gente está cansada de la pandemia y las restricciones. “La gente está agotada”. Por ello, advierte que algunas personas que dan positivo en covid o que han estado en contacto estrecho con otro contagiado se están saltando el confinamiento.

La trabajadora de un centro sanitario señala que hace como un mes, una madre y su hija confinadas por ser positivo se presentaron en el su lugar de trabajo, después de haberles indicado que tenían que guardar cuarentena. “Tuvo que cerrarse el centro durante 4 horas para desinfectar todo”, apunta.

Pero este no es el único caso que ha conocido la enfermera. Otro señor que había dado positivo en covid desvió sus llamadas de trabajo y continuó haciendo vida normal, saliendo incluso a la calle, hasta que una vecina denunció. “Pero no pasa nada con estas personas, no hay ley que los penalice”, denuncia la trabajadora del Servicio Canario de la Salud.

La inconciencia de estas personas llega a poner en riesgo la salud de otras. La enfermera ha relatado que, este fin de semana, un padre y su hijo acudían por la mañana a realizarse un PCR por haber estado en contacto estrecho con un positivo y tener síntomas. Sin embargo, tras realizarse la prueba de diagnóstico en covid se trasladaron al centro sanitario en el que trabaja esta enfermera. “Una vez que te hacen una PCR debes estar aislado en tu casa, y más si es por contacto estrecho”, indica la trabajadora.

A consecuencia de esta acción, el médico que les atendió tuvo que estar aislado durante 48 horas y realizarse un PCR, “por las imprudencias”, critica.

La sanitaria entiende que, “la gente está agotada”, y muchos ven las restricciones absurdas. “Que cierren los parques o las máquinas de hacer deporte y se pueda acudir a otros lugares donde se acumula más la gente y puede haber contagios no lo entiendo”.

Por ello, la enfermera del Servicio Canario de la Salud aboga por “más vigilancia” y dejar de tomar medidas que considera “absurdas”.