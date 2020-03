Una enfermera canaria: “Me siento maltratada por el Servicio Canario de la Salud”

Miriam Alba Rodríguez, enfermera del Servicio Canario de Salud ha sido uno de los casos de profesional sanitario que ha dado positivo en coronavirus en Canarias. Ella ha grabado un vídeo contando su caso y pidiendo a todo aquel que lo vea que lo comparta para que los ciudadanos puedan “darse cuenta” de la situación que viven los profesionales sanitarios.

Ella asegura que los “están maltratando”, hay una grave ausencia de material de protección, según apuntaba cuentan con una mascarilla para 16 horas de turno, sin trajes de protección individual (EPI), sustituyéndolos por una bata quirúrgica que suelen usar los pacientes, un plástico encima de esta, una mascarilla, guantes y gafas, y algunos gorros, ya que no todos tenían, algo que según Miriam “no es suficiente”. "Yo no quería ni que mis compañeros me tocaran porque me sentía desprotegida".

La enfermera canaria criticaba los datos de sanitarios contagiados en las islas, muy superiores al del resto de Comunidades Autónomas de España, ya que un 20% de los enfermos por coronavirus en las islas corresponde a personal sanitario. Ella insiste en que “no les están protegiendo”.

Asimismo, afirmaba que “lo ha pasado fatal, no tanto físicamente como psicológicamente. Entras en un hospital y no sabes si vas a salir”. Además, ella aseguraba que se examina cada día, porque al ser una enfermedad nueva, "el miedo se apodera de ti". Asimismo, relataba los síntomas que ella está sufriendo durante estos días, asegura que son parecidos a los de una gripe, "salvo por una presión en el pecho que sentía y por la sensación de falta de aire".

Miriam Alba Rodríguez contaba que tuvo que “exigir” que le hicieran la prueba en varias ocasiones y lo consiguió después de 12 días tras haberse contagiado, dando positivo y teniendo que dejar de trabajar por su mal estado y también “por responsabilidad”, decía. Otros compañeros no tuvieron la oportunidad de hacerse el test, lo que según la afectada, repercutió en que haya una tasa tan alta de contagio en el sector sanitario, incluso apuntaba a que esto ha hecho que alguno de ellos la haya contagiado.

"Un médico pidió la prueba porque sentía los síntomas y estuvo en contacto con un positivo y le dijeron que a seguir trabajando. No sé si es porque no había más test o por qué, pero esto es una irresponsabilidad". Afirmaba Miriam en los micrófonos de Cope Canarias.

A nivel nacional el ICSE ha tomado una decisión que celebraban los enfermeros y enfermeras de España: calificar la baja de todos los profesionales que se contagien de coronavirus llevando a cabo su actividad como enfermedad profesional. Sin embargo, según la enfermera, el Servicio Canario de la Salud no ha atendido a esta información y ha declarado su caso, y el de otros compañeros contagiados en su jornada laboral, como enfermedad común.

Visiblemente afectada Miriam criticaba: “Atención Primaria nos ha dejado tirados a todos los que tenemos contratos temporales”. Al haberse declarado como enfermedad común les llaman para nuevas ofertas laborales y no pueden aceptarlas hasta que pase el tiempo de cuarentena, algo que les perjudica económicamente, ya que dice “tenemos que pagar las facturas como el resto de la gente”.

Pide al Servicio Canario de la Salud que rectifique, ya que estos profesionales se juegan la vida por salvar la del resto de ciudadanos. “Los aplausos que dan todos los días son por los sanitarios, agentes de policía, dependientes de supermercado y todos los que están trabajando por el bienestar de los demás, mientras los de arriba nos maltratan”, lamentaba la enfermera.

Ella pide que se comparta esta denuncia que hacía pública por redes sociales, para que otros compañeros que estén pasando por la misma situación “sepan que no están solos”. Ella pide que luchen de forma conjunta y pide la colaboración ciudadana para que la denuncia llegue a altas esferas y se pare, decía, “esta injusticia”.