Una doctora del Negrín: “La UCI no está saturada, se podría intentar pasar a Gran Canaria al nivel 2”

Elena Gallardo Santos, médica de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que la ocupación de este servicio no es, ni mucho menos, la que han tenido en otras ocasiones. “Hay 11 personas en total ingresadas en la UCI, en otras oleadas hemos tenido 20”.

Elena Gallardo ha apuntado que, en esta ocasión, ha cambiado el perfil de pacientes ingresados en cuidados intensivos, ya que la edad de los intubados en anteriores oleadas de la covid era superior a los 75 años y ahora la mayoría rondan los 65. “El perfil de pacientes es más joven, vemos los resultados de la vacuna”.

Una noticia que, según la doctora, en cierto modo es positiva, ya que estas personas más jóvenes no suelen tener patologías previas y cuentan con más fortaleza para afrontar el virus, por lo que se reduce la mortalidad y su periodo en intensivos.

Elena Gallardo asegura que la UCI del Hospital Universitario Doctor Negrín tiene más capacidad para ingresar a pacientes covid si fuese necesario, ya que en esta ocasión no han tenido que recurrir al resto de áreas que en anteriores oleadas se han destinado a los pacientes por la saturación de los servicios de intensivos. “En esta última oleada hemos visto que ha habido menos ingresos”.

Por ello, la médica apuesta por rebajar las restricciones y pasar a Gran Canaria a nivel 2 de alerta frente a la covid por sus buenos indicadores. “Empezamos a ver un poco la luz, después de ver que tras Semana Santa no ha sido tal hecatombe como pensábamos, creo que se puede pasar a una fase menos”.

Sin embargo, Gallardo ha insistido en la necesidad de que la población no se relaje y en continuar con la campaña de vacunación. “La población tiene que seguir cumpliendo como hasta ahora, pero podemos intentar disminuir de fase viendo que la incidencia no está aumentando y la UCI está un poco más desahogada que en otros momentos”.

LLUIS SERRA, A FAVOR DE BAJAR EL NIVEL DE ALERTA, PERO SIN RELAJARNOS

El miembro del Comité científico que asesora al Gobierno de Canarias en relación a la covid, Lluis Serra, también cree que se deberían rebajar las restricciones en Gran Canaria, ya que así lo estipulan los indicadores. “Habría que bajar, además, con la modificación del toque de queda, ya estamos muy cerca de la fase 2”.

Sin embargo, destaca que es esencial no bajar la guardia hasta que no haya más personas vacunadas. “El objetivo en Canarias está fijado en el mes de agosto. A partir de ahí será factible la posibilidad de no llevar mascarilla en el exterior o rebajar algunas medidas”.

Estas cuestiones, según el experto, “irán llegando”. Aunque, hasta el momento, debe recordarse que el cambio de fase no es un premio, sino una medida acorde a los indicadores y la población debe seguir comportándose con responsabilidad y prudencia, “sin bajar la guardia”.