"Una ciudad para Tod@s"

Solo 50 licencias, de las 800 que habían solicitado a la Delegación del Gobierno pudieron salir a protestar en la caravana convocada por la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y dos cooperativas. Se han manifestado durante casi dos horas por los incumplimientos con este sector por parte del ayuntamiento capitalino y por la eliminación del carril guagua y taxi en varias calles de la capital grancanaria, entre la que destacan León y Castillo.

El recorrido que comenzó a las 8:30 de la mañana enfrente del Estadio de Gran Canaria bajó por la GC-3, siguió por delante del Centro Comercial La Ballena, recorrió todo Miller Bajo hasta Mata, continuó por la calle Buenos Aires, por Pilarillo Seco, Rafael Cabrera, luego la calle Venegas, Luis Doreste Silva y llegó a León y Castillo a la altura del Ayuntamiento, donde todos los vehículos utilizaron la pita para reclamar la atención de los presentes.

A esta caravana de taxis se sumaron otros compañeros de diferentes cooperativas también en protesta por "los incumplimientos que ha llevado a cabo la concejalía de movilidad del consistorio capitalino".

Francisco Reyes, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi en Las Palmas asegura "que las limitaciones impuestas por la delegación les ha perjudicado, porque no han participado todos los que querían para reivindicar el cumplimiento de sus derechos".

"Pretendemos dar un toque de atención al ayuntamiento, tanto los que están ahora, como a los que podrían estar una vez que pasen las elecciones. Esto no es una manifestación política, nosotros no pedimos el voto para ningún partido específico, sino que nos tengan en cuenta a la hora de redactar lo planes de movilidad de la ciudad. Nosotros no nos oponemos bajo ningún concepto a que se hagan carriles bici, de bus-taxi, que en un momento determinado se peatonalicen calles, pero siempre con una coordinación y con una comunicación con mesa del taxi, que en este caso no ha sido así”, concluyó.

23 mayo: Manifestación contra los carriles bici

Mañana, se ha convocado una "macro manifestación" por parte de las asociaciones Canaria de Afectados por las Zonas Verde y Azul y Vecinos Defensa de Ciudad Jardín, las plataformas vecinales contra la MetroGuagua y Carril Bici, y la mesa sectorial del Taxi. La ATAT y las dos cooperativas que hoy protestaron también se sumarán mañana a esta protesta que comenzará a las 18.30h de la tarde en la calle Triana.