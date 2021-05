Una catedrática, sobre liberar patentes de la vacuna covid: "A corto plazo no consigue la expansión necesaria"

La catedrática de la ULPGC, Beatriz González López-Valcárcel, junto a los investigadores Salvador Peiró y Vicente Ortún, publican en la plataforma de divulgación científica ‘The Conversation’ un artículo titulado ‘¿Es la solución liberar las patentes de las vacunas covid?’

En el trabajo se señala que “hay muchas voces reclamando suspender “temporalmente” las patentes de vacunas COVID. Estados Unidos (EEUU), la Unión Europea (UE) y Reino Unido (UK), lideran los territorios discordantes” y que “la UE, hasta ahora la farmacia del mundo, no parece aprovechar este título para aumentar su ascendencia geopolítica. Ursula von der Leyen, y no sin lamentarse, se abre ahora a introducir el debate de las patentes. Alemania no es favorable. España, ayer contraria, hoy a favor, mañana ya veremos”.

“Hay dos rotundos argumentos, inapelables, para acelerar la disponibilidad de vacunas en el mundo.

El moral: ningún derecho de protección de la propiedad intelectual debería prevalecer sobre el derecho humano universal a la salud y a la vida.

El egoísta: los riesgos de la covid-19, incluso para los países ricos, persistirán mientras se mantenga la epidemia en los países pobres, alineando solidaridad y propio interés”.

“Aceptados estos argumentos, la discusión se centra en cómo acelerar el acceso a las vacunas”, señalan los investigadores.

“LAS PATENTES SE CREARON PARA INCENTIVAR LA INNOVACIÓN”

“Las patentes se crearon para incentivar la innovación y fomentar su rápida difusión porque la competitividad de las organizaciones y el bienestar de los países depende de la innovación. Buscan estimular al innovador con un “premio”, un derecho de monopolio que, limitando el acceso universal y dando poder de mercado al innovador, controla la oferta e incrementa los precios”.

“Hasta la fecha no se ha inventado nada mejor que las patentes para estimular la innovación. Pero las patentes también imponen barreras a la difusión del conocimiento, dificultan y retrasan nuevos descubrimientos”.

“LA SUSPENSIÓN NO CONSEGUIRÍA A CORTO PLAZO LA EXPANSIÓN NECESARIA”

Los firmantes señalan que probablemente, la suspensión de patentes por sí misma no consiga en el corto plazo la expansión necesaria de la producción de vacunas. Y que “una alternativa inmediata para vacunar al mundo pasa por que los países ricos incentiven la cooperación de los fabricantes para que otorguen licencias voluntarias a nuevos fabricantes, compartan con ellos los conocimientos técnicos asociados a su patente y les asistan para producir y vender en mercados específicos”.

“Los acuerdos de licencias voluntarias de AstraZeneca y Novavax ya están facilitando la producción a gran escala en India, Japón y Corea del Sur. Muchas de las vacunas resultantes están destinadas a países de bajos ingresos a través de Covax”.

“A medio-largo plazo, conviene asegurar que continúa la innovación en vacunas eficaces frente a las potenciales nuevas variantes y asegurar cadenas de suministro de vacunas sostenibles a largo plazo, mayores y más robustas que las actuales. Y no sólo COVID. Las otras vacunas también importan”, finalizan.