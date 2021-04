Una auxiliar de farmacia y su marido, en la calle por el covid: "Ofrecemos cualquier servicio por un techo"

Más de 773.053 canarios están en situación de vulnerabilidad. Canarias continúa con una tasa de riesgo de pobreza del 35%, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. Esto supone que 28,5% de la población del Archipiélago sobrevive con tan solo 641 euros mensuales por persona, tal y como lo recoge el informe de la Red Europea contra la Pobreza.

La Covid-19 ha arrasado con muchas vidas como un huracán y ha dejado otras muchas pandemias que no se curan con vacunas, ni se previenen con mascarillas. Juan e Isabel son dos grancanarios que también perdieron todo y ahora luchan cara a cara, todos los días, contra la pobreza.

La pareja, desempleada, partió de su isla natal para instalarse en Tenerife, tras recibir una oferta de empleo para cada uno. Isabel continuó durante seis meses dedicándose a su profesión de auxiliar de farmacia, al igual que su marido Juan, que ocuparía un puesto de ayudante de cocina profesional. Pero el virus llegó para quedarse y truncaron todos sus planes.

Ambos perdieron su trabajo y se quedaron sin absolutamente nada. Ahora, salen cada día a intentar conseguir la caridad de la gente para poder pagar un techo donde dormir cada noche. Isabel y Juan se alojan en uno de los hostales más baratos de la capital tinerfeña por 28 euros diarios. Por ello, desde primera hora, recorren las calles de Santa Cruz para vender pulseras e inciensos.

DORMIR EN LA CALLE, LA PEOR EXPERIENCIA

“Estamos absortos porque no sabemos si cada noche vamos a dormir bajo techo. Es una incertidumbre diaria”, ha aseverado la enfermera. Por suerte, la mayoría de los días consiguen la recolecta suficiente, pero Isabel ha confesado a los micrófonos de COPE Gran Canaria que pernoctaron una noche a ras de suelo.

“Fue una noche y no la quiero repetir más. Esa noche no la conseguimos por 7 euros. Y si alguien se está preguntando qué pasó, pues quizás fue porque no coincidí con personas que empatizaran con la situación. Ya era después del toque de queda y esos 7 euros no llegaron ni por la vía de las pulseras, ni mendigando”, ha afirmado la grancanaria.

Asimismo, Juan arrastra problemas de salud como la diabetes y la hipertensión, pero su mujer se preocupa por su estabilidad mental. Isabel sospecha que “sufre una depresión interna” porque, aunque “no lo exterioriza, habla conmigo cada noche”. “Él dice que cree que si se llega a ver sin techo dice que no lo va a contar”, ha alertado intranquila.

Los dos grancanarios también sobreviven gracias a los alimentos que les ofrecen las ONG’s, pero no disponen de alojamiento. Por ello, al no tener una vivienda estable, tampoco pueden optar a la ayuda de ingreso mínimo vital.

Por si fuera poco, tanto Juan como Isabel carecen de ayuda familiar. Los padres de la auxiliar de farmacia fallecieron hace doce años y el padre del camarero se encuentra en estado de vulnerabilidad en un centro de mayores, en Gran Canaria. Solo se tienen el uno al otro.

“NI A EL NI A MI SE NOS CAEN LOS ANILLOS POR NADA”

Entre venta y venta, deambulando sin cesar, Juan entrega todos currículums posibles. Incluso, en aquellas bacantes que no tienen que ver con su profesión porque Isabel asegura que “ni a él ni a mí se nos caen los anillos por nada”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Somos unos luchadores. Nos levantamos cada mañana y hemos decidido que no vamos a dormir sin techo o, al menos, intentarlo. Empatizamos con miles de familias que también están en nuestro caso, pero es que en el nuestro ni siquiera tenemos un techo donde pagar mensual, sino que es luchar cada día para esa noche no pernoctar fuera”, ha aseverado la grancanaria.





Desde esta casa, Isabel ha aprovechado para alzar su voz y pedir que, si alguien necesita algún tipo de servicio, contacten con ellos. Incluso están dispuestos a trabajar a cambio de una habitación, “como si volviéramos al trueque de nuestros abuelos”.